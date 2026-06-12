SUA au devenit cel mai mare exportator de petrol din lume. Războiul cu Iranul schimbă echilibrul pieței energetice

Statele Unite au devenit cel mai mare exportator de petrol din lume, depășind Arabia Saudită și Rusia, într-o schimbare majoră a pieței energetice globale. Evoluția vine pe fondul conflictului cu Iranul, al problemelor din exporturile rusești și al creșterii puternice a producției americane din ultimii ani.

Noua poziție oferă Washingtonului un instrument suplimentar de influență economică și geopolitică, într-un moment în care piețele energetice internaționale trec prin schimbări importante.

Potrivit datelor analizate de companiile specializate în monitorizarea transporturilor maritime, exporturile de petrol și produse petroliere ale Statelor Unite au ajuns la aproximativ 10,5 milioane de barili pe zi în luna mai.

Nivelul este suficient pentru ca SUA să ocupe primul loc la nivel mondial pentru a treia lună consecutiv, potrivit Reuters.

În aceeași perioadă, exporturile Rusiei s-au situat la aproximativ 7 milioane de barili pe zi, iar cele ale Arabiei Saudite la 5,9 milioane de barili pe zi.

Comparația cu anul trecut arată cât de mult s-a modificat situația. În 2025, Arabia Saudită exporta aproximativ 8,1 milioane de barili pe zi, Statele Unite 6,6 milioane de barili pe zi, iar Rusia aproximativ 5,8 milioane de barili zilnic.

Creșterea exporturilor americane a fost susținută de producția ridicată și de utilizarea rezervelor strategice.

Ascensiunea Statelor Unite reprezintă o schimbare spectaculoasă față de situația din trecut.

Timp de decenii, economia americană a depins de importurile de petrol din Orientul Mijlociu și a fost afectată inclusiv de embargoul petrolier impus în 1973 de mai multe state membre OPEC.

Situația a început să se schimbe după 2010, când exploatarea formațiunilor de șist a dus la o creștere accelerată a producției de petrol și gaze naturale.

În prezent, producția americană de petrol și lichide petroliere a ajuns la aproximativ 22 de milioane de barili pe zi, aproape triplu față de nivelul din anul 2000.

În aceeași perioadă, producția Arabiei Saudite a rămas în general între 10 și 12 milioane de barili pe zi, în funcție de cotele OPEC, iar producția Rusiei a stagnat și chiar a scăzut în ultimii ani.

Războiul dintre Statele Unite și Iran a afectat exporturile saudite încă din februarie 2026, în timp ce exporturile rusești au fost influențate de atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice și de sancțiunile occidentale.

În aceste condiții, companiile americane au profitat de cererea suplimentară de pe piața globală.

Michelle Brouhard, director de politici publice în cadrul companiei Kpler, a declarat că Washingtonul dispune acum de un instrument nou de influență prin intermediul exporturilor energetice.

Totodată, poziția dominantă a Statelor Unite ar putea reduce din influența tradițională exercitată de OPEC și aliații săi asupra pieței mondiale a petrolului.

Țările europene și-au majorat semnificativ importurile de petrol din Statele Unite după începutul războiului din Ucraina.

În acest an, aproximativ 47% din exporturile americane de petrol au avut ca destinație Europa, comparativ cu 37% în 2021.

Și statele asiatice cumpără tot mai mult petrol american. În luna mai, Asia a absorbit aproximativ 46% din exporturile de petrol ale SUA, față de circa 37% anul trecut.

În paralel, la Bruxelles apar și îngrijorări privind dependența tot mai mare de furnizorii americani, în contextul disputelor comerciale și al diferențelor de abordare privind politicile climatice.

Spre deosebire de Arabia Saudită și Rusia, unde nivelul producției este influențat direct de deciziile guvernamentale, în Statele Unite producția este controlată în principal de companii private.

Specialiștii din domeniu arată că firmele americane reacționează rapid la evoluția prețurilor. Atunci când petrolul se scumpește, producția crește, ceea ce contribuie la reducerea prețurilor. Când prețurile scad, companiile reduc extracția, susținând astfel piața.

Potrivit lui Kenneth Medlock III, cercetător în economie energetică la Baker Institute for Public Policy, acest mecanism funcționează într-un mod asemănător cu rolul jucat în trecut de OPEC și Arabia Saudită, însă prin forțele pieței și nu prin decizii strategice coordonate.

Creșterea producției americane a acoperit o mare parte din majorarea cererii globale de petrol din ultimii 15 ani. Consumul mondial a urcat la aproximativ 104 milioane de barili pe zi anul trecut, de la 87 de milioane de barili pe zi în 2010, iar boom-ul petrolier din SUA a fost principalul factor care a susținut această evoluție.