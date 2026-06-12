Bursele asiatice au închis pe verde după declarațiile lui Trump. Investitorii pariază pe detensionarea conflictului cu Iranul

Piețele financiare asiatice au încheiat săptămâna pe creștere, după ce președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că negocierile pentru încheierea conflictului cu Iranul au înregistrat progrese importante. Entuziasmul s-a propagat și dinspre Wall Street, unde indicii americani au înregistrat avansuri importante după declarațiile liderului de la Casa Albă.

Optimismul a apărut după ce Donald Trump a anunțat că a renunțat la planurile privind noi lovituri militare împotriva Iranului și a susținut că Statele Unite au ajuns la ceea ce a numit un acord important privind războiul cu Iranul. El a afirmat că actualul armistițiu ar putea fi prelungit în următoarele zile, fără să ofere însă detalii suplimentare, potrivit Independent.

Declarațiile au redus temerile investitorilor privind extinderea conflictului și posibilele efecte asupra economiei globale. În ultimele săptămâni, tensiunile dintre Statele Unite și Iran au alimentat volatilitatea piețelor și au împins în sus prețurile energiei.

Analiștii ING au remarcat că există mai multe semnale pozitive decât în rundele anterioare de negocieri, însă au avertizat că un acord definitiv nu este încă garantat și că orice armistițiu ar putea rămâne fragil.

Indicele sud-coreean Kospi a urcat cu 7,8%, recuperând o parte din pierderile recente provocate de corecțiile din sectorul inteligenței artificiale. Samsung Electronics a avansat cu 11,2%, iar producătorul de cipuri SK Hynix a câștigat 7,2%.

În Japonia, indicele Nikkei 225 a crescut cu 3,5%, susținut de companiile din tehnologie. SoftBank Group a avansat cu 2%, iar producătorul de echipamente pentru industria semiconductorilor Tokyo Electron a urcat cu peste 10%.

Creșteri au fost înregistrate și pe alte piețe importante din regiune. Hang Seng din Hong Kong a avansat cu 1,8%, indicele Shanghai Composite a crescut cu 1,6%, iar bursa australiană a câștigat 1,9%. În Taiwan, indicele Taiex a urcat cu 2,6%, în timp ce indicele Sensex din India a adăugat 1,2%.

În Statele Unite, indicele S&P 500 a avansat cu 1,8%, în timp ce Dow Jones a câștigat 1,9%. Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a urcat cu 2,5%.

Sectorul inteligenței artificiale a rămas în centrul atenției. Marvell Technology a crescut cu 11,1%, în timp ce Oracle a pierdut 8,5%, în pofida unor rezultate financiare peste așteptările analiștilor, pe fondul îngrijorărilor legate de nivelul ridicat al investițiilor în proiecte de inteligență artificială.

Investitorii urmăresc și debutul bursier al companiei SpaceX, controlată de Elon Musk. Operațiunea este așteptată să devină cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, cu o valoare estimată la aproximativ 75 de miliarde de dolari.