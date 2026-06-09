Prag istoric atins în 2025: miliarde direcționate către arsenalul nuclear al lumii

Cheltuielile globale pentru armament nuclear au atins un nivel record în 2025, potrivit datelor recente prezentate de organizații internaționale de monitorizare a armamentului. Evoluția vine pe fondul unei creșteri accelerate a bugetelor alocate modernizării arsenalelor strategice la nivel mondial.

Noua analiză, publicată de the-express., indică o tendință ascendentă susținută în ultimii ani. Statele care dețin arme nucleare continuă să își extindă programele de dezvoltare și întreținere. Raportul Campaniei Internaționale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN) arată că cele nouă state nucleare au cheltuit 119 miliarde de dolari în 2025, cu 16,8 miliarde de dolari mai mult față de anul anterior.

Statele Unite rămân de departe principalul contributor, cu aproximativ 69,2 miliarde de dolari. China ocupă locul al doilea, cu 13,5 miliarde de dolari. Urmează Regatul Unit cu 12,6 miliarde de dolari, Rusia cu 9,5 miliarde de dolari și Franța cu 7,7 miliarde de dolari.

„Aceste cheltuieli exorbitante vin într-un moment în care țările își reduc semnificativ investițiile în bunurile comune globale. Fie că se renunță la acordurile de adaptare la schimbările climatice, fie că nu își asumă partea lor echitabilă pentru a preveni flagelul războiului prin diplomație multilaterală, aceste cheltuieli copleșitoare pentru armele nucleare demonstrează o dorință de a cerceta, dezvolta, finanța și construi instrumente pentru a extermina umanitatea în loc să o salveze”, a precizat ICAN în raport.

În ultimii cinci ani, statele deținute de arme nucleare au alocat împreună aproximativ 471 de miliarde de dolari pentru aceste programe, potrivit datelor centralizate de organizațiile de profil. Tendința este corelată cu intensificarea proceselor de modernizare a infrastructurilor militare strategice.

Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm semnalează că accentul se mută tot mai mult de la reducere la extindere și înnoire a capacităților existente. Estimările indică faptul că arsenalul global depășește 12.000 de focoase nucleare, cu Statele Unite și Rusia deținând majoritatea covârșitoare.

În 2017, Organizația Națiunilor Unite a adoptat Tratatul privind interzicerea armelor nucleare, primul acord internațional cu caracter obligatoriu care vizează interzicerea dezvoltării, testării și achiziționării acestor tipuri de arme. Potrivit datelor disponibile, 99 de state au semnat, ratificat sau au aderat la document. Niciun stat care deține armament nuclear nu figurează printre semnatari.

Discuțiile privind limitarea arsenalelor strategice au început încă din anii ’90, când Statele Unite și Rusia au încheiat mai multe acorduri bilaterale de reducere. Ultimul document major rămas în vigoare, Noul START, a expirat în februarie și nu a fost înlocuit până în prezent.