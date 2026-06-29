Restricții de circulație din cauza caniculei. Mașinile care nu vor mai putea circula pe aceste drumuri între orele 10:00 și 20:00 începând cu 30 iunie

Valul de căldură care afectează România determină autoritățile să adopte noi măsuri pentru protejarea infrastructurii rutiere. Consiliul Județean Bihor a anunțat instituirea unor restricții temporare de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj, după ce meteorologii au emis avertizări privind temperaturi de până la 41 de grade Celsius în următoarele zile.

Măsura va fi aplicată pe toate drumurile județene din Bihor și are ca scop prevenirea deteriorării carosabilului în condițiile temperaturilor extreme, dar și creșterea siguranței rutiere.

Potrivit hotărârii anunțate de Consiliul Județean Bihor, restricțiile vor fi valabile în perioada 30 iunie – 1 iulie, în intervalul orar 10:00 – 20:00.

În acest interval, circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă pe toate drumurile aflate în administrarea județului.

În afara intervalului restricționat, respectiv pe timpul nopții și dimineața devreme, vehiculele vizate vor putea circula în condiții normale. De asemenea, pentru autoturisme și celelalte categorii de vehicule care nu intră sub incidența măsurii nu vor exista restricții suplimentare.

Reprezentanții Consiliului Județean explică faptul că decizia a fost luată pentru a limita efectele pe care temperaturile extreme le pot avea asupra infrastructurii rutiere.

În perioadele de caniculă, asfaltul se poate înmuia, iar traficul greu favorizează apariția de denivelări, deformări sau alte degradări ale carosabilului. Aceste probleme pot genera costuri importante pentru reparații și pot afecta siguranța circulației.

Măsura are, astfel, un dublu scop: protejarea drumurilor județene și reducerea riscului producerii unor incidente în trafic pe fondul temperaturilor foarte ridicate.

Restricțiile au fost adoptate în baza avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie în 29 iunie 2026.

Meteorologii au anunțat că valul de căldură se va intensifica în vestul țării, în special în regiunile Crișana și Banat, unde sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 37 și 41 de grade Celsius.

Autoritățile avertizează că temperaturile extreme pot afecta atât infrastructura rutieră, cât și desfășurarea în siguranță a traficului.

Interdicția nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj. Pentru a nu afecta serviciile esențiale și aprovizionarea populației, autoritățile au stabilit o serie de excepții.

Vor putea circula în continuare:

vehiculele pentru transportul de persoane;

transporturile de animale vii;

transporturile de produse perisabile;

autocisternele care transportă carburanți;

transporturile de apă îmbuteliată;

vehiculele care transportă mărfuri în regim de temperatură controlată;

transporturile poștale;

vehiculele funerare;

autospecialele de prim ajutor și intervenție;

transporturile destinate situațiilor de urgență.

De asemenea, restricțiile nu se aplică utilajelor și vehiculelor utilizate pentru salubrizare, transporturilor agricole și nici vehiculelor militare implicate în exerciții multinaționale.

Consiliul Județean Bihor le recomandă operatorilor de transport și conducătorilor auto să își reorganizeze programul de deplasare astfel încât să evite intervalul în care circulația este restricționată.

Autoritățile atrag atenția că măsura este temporară și a fost instituită exclusiv pentru perioada în care județul se află sub influența valului de căldură extremă, urmând ca circulația să revină la normal după încetarea restricțiilor.