Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș s-a deschis oficial. Investiția s-a ridicat la aproximativ 45 de milioane de euro
SURSA FOTO: Gabriel Valer Zetea - Facebook
Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș a devenit operațional, după finalizarea unui proiect de modernizare început în urmă cu trei ani. Primele zboruri au fost deja operate, iar autoritățile spun că investiția va îmbunătăți semnificativ condițiile pentru pasageri și capacitatea aeroportului.
Primii pasageri au ajuns în noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș
Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș, situat în Tăuții-Măgherăuș, și-a deschis oficial porțile pentru pasageri duminică dimineața. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea.
Primii călători care au utilizat noua clădire au fost pasagerii a două curse aeriene sosite din București și Paris. Potrivit șefului administrației județene, recepția oficială a lucrărilor a avut loc vineri, iar în cursul serii de sâmbătă au fost mutate echipamentele și au fost realizate ultimele operațiuni logistice necesare punerii în funcțiune.
Noul terminal înlocuiește vechea clădire a aeroportului, construită în anii ’60, care nu mai răspundea cerințelor actuale privind traficul de pasageri și standardele de confort.
Investiția de aproximativ 45 de milioane de euro a inclus și modernizarea infrastructurii aeroportuare
Proiectul de modernizare a fost derulat pe parcursul ultimilor trei ani și a avut o valoare totală de aproximativ 45 de milioane de euro. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, fonduri guvernamentale și din bugetul Consiliului Județean Maramureș.
Gabriel Valer Zetea a explicat că investiția nu a vizat doar ridicarea noului terminal, ci și implementarea mai multor contracte pentru dotarea acestuia și realizarea infrastructurii necesare funcționării.
„Proiectul a însemnat derularea simultană a trei contracte majore: unul pentru construirea terminalului și alte două pentru dotarea acestuia cu echipamentele necesare funcționării. Mai mult decât terminalul în sine, a fost nevoie să fie realizată infrastructura care lipsea din proiectul inițial: drumurile de acces, drumul perimetral, platformele de staționare, zona de bagaje și spațiile tehnice”, a declarat oficialul.
Totodată, aeroportul a fost echipat cu autospeciale pentru stingerea incendiilor, utilaje pentru deszăpezire, sisteme moderne de transport al bagajelor și echipamente de securitate de ultimă generație. Designul noului terminal combină elemente inspirate din patrimoniul tradițional al Maramureșului cu soluții tehnologice moderne.
Autoritățile anunță verificări și măsuri pentru recuperarea prejudiciilor
Deși terminalul este acum funcțional, conducerea Consiliului Județean Maramureș susține că implementarea proiectului a fost afectată de probleme apărute în relația cu unele firme contractante.
Gabriel Valer Zetea a precizat că au fost identificate neconformități importante la echipamentele de securitate, situație care a întârziat deschiderea terminalului și a generat prejudicii financiare.
Președintele CJ Maramureș a anunțat că sunt analizate toate aspectele juridice și contractuale ale proiectului.
„În prezent analizăm toate aspectele juridice și contractuale, iar după finalizarea acestora vom lua toate măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea răspunderii celor implicați”, a avertizat acesta.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.