Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș s-a deschis oficial. Investiția s-a ridicat la aproximativ 45 de milioane de euro

Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș a devenit operațional, după finalizarea unui proiect de modernizare început în urmă cu trei ani. Primele zboruri au fost deja operate, iar autoritățile spun că investiția va îmbunătăți semnificativ condițiile pentru pasageri și capacitatea aeroportului.

Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș, situat în Tăuții-Măgherăuș, și-a deschis oficial porțile pentru pasageri duminică dimineața. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea.

Primii călători care au utilizat noua clădire au fost pasagerii a două curse aeriene sosite din București și Paris. Potrivit șefului administrației județene, recepția oficială a lucrărilor a avut loc vineri, iar în cursul serii de sâmbătă au fost mutate echipamentele și au fost realizate ultimele operațiuni logistice necesare punerii în funcțiune.

Noul terminal înlocuiește vechea clădire a aeroportului, construită în anii ’60, care nu mai răspundea cerințelor actuale privind traficul de pasageri și standardele de confort.

Proiectul de modernizare a fost derulat pe parcursul ultimilor trei ani și a avut o valoare totală de aproximativ 45 de milioane de euro. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, fonduri guvernamentale și din bugetul Consiliului Județean Maramureș.

Gabriel Valer Zetea a explicat că investiția nu a vizat doar ridicarea noului terminal, ci și implementarea mai multor contracte pentru dotarea acestuia și realizarea infrastructurii necesare funcționării.

„Proiectul a însemnat derularea simultană a trei contracte majore: unul pentru construirea terminalului și alte două pentru dotarea acestuia cu echipamentele necesare funcționării. Mai mult decât terminalul în sine, a fost nevoie să fie realizată infrastructura care lipsea din proiectul inițial: drumurile de acces, drumul perimetral, platformele de staționare, zona de bagaje și spațiile tehnice”, a declarat oficialul.

Totodată, aeroportul a fost echipat cu autospeciale pentru stingerea incendiilor, utilaje pentru deszăpezire, sisteme moderne de transport al bagajelor și echipamente de securitate de ultimă generație. Designul noului terminal combină elemente inspirate din patrimoniul tradițional al Maramureșului cu soluții tehnologice moderne.

Deși terminalul este acum funcțional, conducerea Consiliului Județean Maramureș susține că implementarea proiectului a fost afectată de probleme apărute în relația cu unele firme contractante.

Gabriel Valer Zetea a precizat că au fost identificate neconformități importante la echipamentele de securitate, situație care a întârziat deschiderea terminalului și a generat prejudicii financiare.

Președintele CJ Maramureș a anunțat că sunt analizate toate aspectele juridice și contractuale ale proiectului.