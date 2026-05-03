Într-un context în care traficul aerian crește constant, iar aeroporturile sunt tot mai aglomerate, eficientizarea fluxurilor de pasageri devine o prioritate. În acest sens, Aeroportul Internațional Henri Coandă va introduce în perioada următoare sistemul „self baggage drop-off”, care permite predarea automată a bagajului de cală, fără intervenția personalului de la ghișee.

Această soluție tehnologică elimină una dintre cele mai consumatoare de timp etape din procesul de îmbarcare și oferă pasagerilor mai mult control asupra propriului parcurs în aeroport. Practic, sistemul transferă o parte din responsabilitatea operațională către călător, dar în același timp îi oferă autonomie și rapiditate.

Sistemul „self baggage drop-off” nu este o noutate absolută în România. Acesta a fost deja testat în cadrul unui program pilot pe Aeroportul Internațional Iași, unde a fost utilizat de pasagerii companiei Wizz Air.

Rezultatele acestui test au stat la baza deciziei de extindere a sistemului și la nivelul celui mai mare aeroport din țară. În prezent, echipamentele necesare sunt deja instalate la Otopeni, urmând ca sistemul să devină operațional în perioada imediat următoare.

Această etapă marchează trecerea de la experiment la implementare concretă și reflectă tendința generală din industria aviației de a digitaliza procesele tradiționale.

Noul sistem este conceput pentru a simplifica și accelera procedura de predare a bagajelor de cală. După realizarea check-in-ului online și obținerea cărții de îmbarcare, pasagerul se poate îndrepta direct către automatele dedicate.

La aceste terminale, cartea de îmbarcare este scanată, iar sistemul generează automat eticheta pentru bagaj. Aceasta trebuie aplicată de către pasager, după care bagajul este plasat pe banda automată.

Sistemul verifică greutatea și datele asociate zborului, iar apoi bagajul este preluat și trimis către zona de încărcare a aeronavei. La final, pasagerul primește o confirmare, sub formă de chitanță sau etichetă, document care trebuie păstrat până la destinație.

Prin această procedură, timpul petrecut la aeroport poate fi redus semnificativ, în special pentru cei care aleg să facă check-in-ul online și să evite interacțiunea cu ghișeele clasice.

Introducerea sistemului „self baggage drop-off” aduce beneficii atât pentru pasageri, cât și pentru operatorii aeroportuari. Din perspectiva călătorilor, principalul avantaj este reducerea timpilor de așteptare, mai ales în perioadele aglomerate.

În același timp, sistemul oferă flexibilitate și autonomie. Pasagerii nu mai depind de programul și disponibilitatea personalului de la ghișee, putând să își gestioneze singuri predarea bagajului.

Pentru aeroport, avantajele sunt la fel de importante. Automatizarea reduce presiunea asupra personalului, optimizează fluxurile de pasageri și contribuie la o utilizare mai eficientă a spațiului disponibil.

Pe termen lung, astfel de soluții pot duce la reducerea costurilor operaționale și la creșterea capacității de procesare a pasagerilor.

Chiar dacă sistemul este conceput pentru a acoperi majoritatea situațiilor, există și anumite excepții. Bagajele speciale, precum bicicletele, echipamentele sportive sau alte obiecte voluminoase, nu pot fi predate prin sistemul automat.

De asemenea, bagajele supradimensionate sau cele care necesită manipulare specială trebuie în continuare predate la ghișeele tradiționale. Aceste limitări sunt impuse de standardele de siguranță și de cerințele logistice ale transportului aerian.

Prin urmare, deși tehnologia simplifică procesul pentru majoritatea pasagerilor, interacțiunea cu personalul aeroportuar rămâne necesară în anumite situații.

Introducerea sistemului „self baggage drop-off” la Aeroportul Internațional Henri Coandă face parte dintr-o tendință globală mai amplă. Aeroporturile din întreaga lume investesc masiv în automatizare și digitalizare, pentru a răspunde cererii în creștere și pentru a îmbunătăți experiența pasagerilor.

De la check-in online și boarding automat, până la sisteme biometrice și aplicații mobile integrate, industria aviației se transformă rapid. Obiectivul este clar: reducerea timpilor de așteptare, creșterea eficienței și oferirea unui parcurs cât mai fluid pentru pasageri.

În acest context, România începe să recupereze decalajele față de alte piețe mai avansate și să adopte soluții moderne.

Pentru pasageri, schimbările aduse de acest sistem sunt semnificative. Timpul petrecut la aeroport se reduce, stresul asociat cozilor scade, iar controlul asupra procesului de îmbarcare crește.

În același timp, această transformare presupune și o adaptare din partea călătorilor. Utilizarea automatelor, scanarea documentelor și etichetarea bagajelor devin responsabilități directe ale pasagerilor.

Pe termen lung, această schimbare poate contribui la crearea unei experiențe de călătorie mai rapide, mai eficiente și mai predictibile.

Un pas important spre aeroportul viitorului

Implementarea sistemului „self baggage drop-off” la Aeroportul Internațional Henri Coandă reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii aeroportuare din România.

Această inițiativă nu este doar o simplă îmbunătățire tehnică, ci parte a unei transformări mai ample, în care tehnologia devine elementul central al experienței de călătorie.

Pe măsură ce astfel de soluții vor fi extinse și perfecționate, aeroporturile vor deveni tot mai eficiente, iar călătoriile tot mai rapide și mai ușor de gestionat pentru pasageri.