Interdicție pentru toate zborurile. Schimbarea intrată în vigoare îi vizează pe toți pasagerii

O nouă interdicție aplicabilă tuturor zborurilor internaționale a intrat deja în vigoare, după adoptarea unor reguli unitare de către Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO). Măsura se aplică în toate cele 193 de state membre și stabilește, pentru prima dată, aceleași condiții privind transportul și utilizarea bateriilor externe la bordul aeronavelor. Schimbările îi vizează pe milioane de pasageri și elimină diferențele dintre regulile impuse anterior de fiecare companie aeriană.

Noua interdicție introdusă de ICAO modifică regulile pentru unul dintre cele mai utilizate accesorii de călătorie, respectiv bateriile externe (power bank). Începând cu 27 martie 2026, fiecare pasager poate avea asupra sa cel mult două astfel de dispozitive, iar acestea trebuie transportate exclusiv în bagajul de mână. Transportul bateriilor externe în bagajul de cală rămâne interzis.

Noile prevederi au devenit obligatorii în toate cele 193 de state membre ale Organizației Aviației Civile Internaționale și înlocuiesc sistemul anterior, în care fiecare operator aerian își stabilea propriile restricții privind transportul acestor dispozitive.

Reglementările păstrează și limitele referitoare la capacitatea bateriilor. Astfel, dispozitivele cu o capacitate de până la 100 Wh pot fi transportate fără aprobarea companiei aeriene. Pentru bateriile cu o capacitate cuprinsă între 100 și 160 Wh este necesar acordul operatorului aerian, în timp ce modelele care depășesc 160 Wh rămân complet interzise la bordul aeronavelor.

Cea mai importantă schimbare introdusă prin noile norme este interdicția privind încărcarea bateriilor externe în timpul zborului. Pasagerii nu mai au voie să conecteze power bank-urile la prizele disponibile în aeronave pentru a le reîncărca pe durata călătoriei.

Regula nu interzice însă utilizarea acestora pentru alimentarea altor dispozitive electronice. Telefoanele mobile, tabletele, căștile sau alte echipamente personale pot fi încă încărcate de la bateria externă, cu condiția ca aceasta să nu fie conectată simultan la o sursă de alimentare. Excepția se aplică membrilor echipajului, care pot utiliza astfel de dispozitive în scopuri operaționale.

Autoritățile din domeniul aviației au decis introducerea acestor măsuri după creșterea numărului de incidente provocate de bateriile litiu-ion la bordul aeronavelor. Potrivit Administrației Federale a Aviației din Statele Unite (FAA), în ultimii ani s-au înregistrat tot mai multe cazuri de supraîncălzire și incendii asociate acestor dispozitive.

Printre incidentele care au accelerat adoptarea unor reguli unitare se numără incendiul produs la bordul unui avion Air Busan în 2025, dar și alte evenimente raportate pe zboruri comerciale. În acest context, ICAO a decis introducerea unui standard internațional unic, menit să reducă riscul producerii unor incendii cauzate de bateriile cu litiu.

Organizația precizează că limitarea numărului de baterii externe la două pentru fiecare pasager și interzicerea încărcării acestora în timpul zborului au fost stabilite pentru a diminua riscurile asociate utilizării acumulatorilor litiu-ion în cabină. În paralel, Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a publicat documentația tehnică destinată companiilor aeriene pentru implementarea noilor cerințe.

În plus față de standardele obligatorii stabilite de ICAO, mai multe companii aeriene au introdus și măsuri suplimentare de siguranță. Unele solicită ca bateriile externe să fie păstrate permanent la îndemâna pasagerilor și interzic depozitarea acestora în compartimentele de bagaje de deasupra scaunelor, astfel încât echipajul să poată interveni rapid dacă apare un caz de supraîncălzire sau de degajare de fum.