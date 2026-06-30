CNAB a anunțat o investiție majoră la Aeroportul Otopeni. Va trece prin cea mai mare transformare din istoria sa

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat semnarea contractului pentru atribuirea celui mai mare și mai complex proiect de infrastructură aeroportuară din România, care vizează proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București și a infrastructurii aeroportuare aferente.

Proiectul urmărește transformarea principalului punct de acces aerian al României într-un hub regional modern, capabil să răspundă cerințelor de trafic estimate pentru următoarele decenii. Viitorul terminal va avea o suprafață de aproximativ 176.000 de metri pătrați și este dimensionat pentru a deservi un trafic anual de 30 de milioane de pasageri până în anul 2040.

Potrivit datelor prezentate de CNAB, noua infrastructură va putea procesa, în perioadele de vârf, până la 6.500 de pasageri pe oră. Din punct de vedere operațional, proiectul prevede amenajarea a cel puțin 48 de noi locuri de parcare pentru aeronave și instalarea a minimum 20 de punți de îmbarcare directe.

Standardele de confort și funcționalitate vor fi aliniate celor mai importante aeroporturi europene, accentul fiind pus pe îmbunătățirea experienței pasagerilor. Noul terminal va fi echipat cu sisteme de ultimă generație pentru gestionarea bagajelor, tehnologii moderne de control de securitate și sisteme intuitive de informare și semnalizare digitală.

În interiorul terminalului vor fi amenajate zone extinse de retail și alimentație publică, saloane de protocol moderne și spații optimizate din punct de vedere al confortului ambiental, prin utilizarea unor sisteme performante de climatizare, iluminare și acustică.

Noua facilitate aeroportuară va avea un caracter versatil, fiind proiectată pentru a deservi atât companiile aeriene tradiționale, cât și operatorii low-cost.

Un element esențial al proiectului îl reprezintă dezvoltarea conectivității multimodale. Noul terminal va funcționa ca un nod integrat de transport, facilitând accesul rutier și feroviar prin intermediul unor noi stații pentru transportul public, autocare și taxiuri.

De asemenea, proiectul include dezvoltarea unei rețele complexe de drumuri de acces și pasaje subterane, care vor asigura conexiuni rapide și directe între terminalul existent și cel nou.

Serviciile de proiectare și asistență tehnică, evaluate la aproximativ 18,4 milioane de euro, vor fi realizate de un consorțiu coordonat de asocierea Leviatan Design și Ubitech Construcții.

Durata estimată a construcției este de cinci ani și jumătate, iar întregul contract se va desfășura pe o perioadă totală de 10,5 ani. Aceasta include proiectarea, asistența tehnică în timpul execuției lucrărilor și perioada de garanție, pentru a asigura monitorizarea atentă a celui mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din istoria recentă a României.

Facilitățile noului terminal vor fi comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene și vor include minimum 48 de standuri noi de parcare pentru aeronave, cel puțin 20 de punți de îmbarcare, sisteme moderne de benzi pentru bagaje la sosiri și plecări, echipamente performante de control de securitate, sisteme avansate de informare a pasagerilor și de semnalizare intuitivă, precum și soluții eficiente de iluminare ambientală, climatizare și optimizare acustică.

Totodată, terminalul va dispune de saloane de protocol destinate clienților companiilor aeriene și de zone diversificate de retail și food & beverages, dimensionate pentru a asigura standardul „IATA Optimum Level of Service”.

Contractul este structurat pe o perioadă de 10,5 ani și include două etape principale: doi ani pentru proiectare, trei ani și jumătate pentru asistența tehnică în perioada construcției terminalului și cinci ani pentru asistența tehnică în perioada de garanție a lucrărilor.