Transportul aerian de cargo crește într-un ritm accelerat. Aeroporturile din București, Cluj și Timișoara domină piața
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Transportul aerian de cargo din România a înregistrat o creștere semnificativă în primul trimestru al anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică și citate de Agerpres. Volumul total al mărfurilor și trimiterilor poștale procesate prin aeroporturile din țară a depășit 14.500 de tone. Cele mai mari volume au fost raportate de aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Evoluția confirmă consolidarea segmentului de transport aerian de marfă pe principalele huburi aeroportuare din România.
Transportul aerian de cargo a crescut cu peste 13% față de anul trecut
Piața de transportul aerian de cargo și poștă a continuat să avanseze în primele trei luni ale acestui an, pe fondul creșterii fluxurilor comerciale și al cererii pentru servicii logistice rapide.
Datele centralizate de Institutul Național de Statistică arată că, în perioada ianuarie-martie 2026, aeroporturile din România au procesat un total de 14.510 tone de mărfuri și poștă. Comparativ cu primul trimestru din 2025, când au fost raportate 12.794 de tone, volumul a crescut cu 13,4%.
Creșterea reflectă o activitate mai intensă pe segmentul logistic aerian, în special pe rutele internaționale, unde principalele aeroporturi ale țării concentrează cea mai mare parte a traficului de marfă.
Potrivit datelor oficiale, cele mai importante operațiuni au fost realizate pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Timișoara, care continuă să domine piața națională a transporturilor aeriene de mărfuri.
Aeroporturile din București, Cluj și Timișoara concentrează cele mai mari volume de marfă
Distribuția traficului arată că Aeroportul Internațional Henri Coandă București își păstrează poziția de principal centru logistic aerian din România.
La Otopeni au fost înregistrate 4.100 de tone de mărfuri încărcate și aproximativ 7.000 de tone de mărfuri descărcate, cel mai mare volum dintre toate aeroporturile analizate.
Pe locul al doilea se situează Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. În primul trimestru al anului, aeroportul clujean a procesat 700 de tone de mărfuri încărcate și 1.000 de tone de mărfuri descărcate.
Podiumul este completat de Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara, care a raportat un trafic de 400 de tone de mărfuri încărcate și 700 de tone descărcate.
Datele evidențiază concentrarea activităților de cargo pe cele trei mari aeroporturi, acestea gestionând cea mai mare parte a fluxurilor comerciale transportate pe cale aeriană.
Cluj-Napoca conduce clasamentul mărfurilor încărcate pe rutele interne
Analiza dedicată exclusiv transportului de mărfuri pe zborurile interne indică o ierarhie diferită față de cea observată la nivelul traficului total.
În cazul mărfurilor încărcate pentru destinații din interiorul țării, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca ocupă prima poziție, cu o cotă de 38,1% din volumul total transportat.
Aeroportul Henri Coandă București se află pe locul al doilea, cu o pondere de 35,2% din totalul mărfurilor încărcate pe rutele interne.
Pe poziția a treia se situează Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara, care a asigurat 26,7% din volumul total al mărfurilor transportate în interiorul României.
Datele statistice arată că segmentul intern al transportului aerian de cargo rămâne concentrat în jurul acelorași centre aeroportuare majore, însă cu o distribuție diferită a cotelor de piață față de traficul total de mărfuri și poștă.
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