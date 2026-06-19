Doar două universități din România în top 1000 QS. Poziția țării scade în clasamentul global

Universitatea din București se situează pe prima poziție națională în ediția QS World University Rankings 2027, urmată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Doar aceste două instituții din România reușesc să intre în top 1000 global, într-un clasament care include aproximativ 1500 de universități din întreaga lume.

Pe lista extinsă apar încă șase universități românești, însă majoritatea se află în a doua jumătate a ierarhiei. Față de anul anterior, când România avea zece instituții prezente, ediția actuală marchează o reducere a reprezentării naționale.

În ierarhia publicată, Universitatea din București se regăsește în intervalul 801–850, iar Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în intervalul 851–900. Următoarele instituții apar în segmente inferioare ale clasamentului global.

Universitatea Al. I. Cuza din Iași și UNST Politehnica București sunt încadrate în intervalul 1201–1400, alături de Universitatea de Vest din Timișoara. În zona 1401+ se află Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Transilvania din Brașov. Comparativ cu ediția anterioară, Universitatea Tehnică Ghe. Asachi din Iași și Universitatea din Oradea nu mai apar în clasament, potrivit edupedu.ro.

Datele indică o scădere a prezenței românești în clasamentul QS. Dacă anterior figurau zece universități, în prezent sunt opt. Schimbările din ierarhie arată și variații de poziționare pentru mai multe instituții.

Universitatea din București și Universitatea Babeș-Bolyai au coborât în clasament, în condițiile în care în ediția precedentă se aflau la nivel similar. Doar UNST Politehnica București și Universitatea de Vest din Timișoara își păstrează intervalele de anul trecut, ambele în partea inferioară a ierarhiei.

În segmentul 1401+, numărul universităților românești a crescut de la două la trei, pe fondul retrogradării Universității Transilvania din Brașov și a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în timp ce Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava își menține poziția.

La nivel regional, România este depășită de toate statele membre UE din Europa Centrală și de Est, atât ca număr de universități prezente în clasament, cât și ca poziționare a instituțiilor de top.

Polonia are 20 de universități incluse, Cehia 16, Ungaria 10, Lituania 5, iar Slovacia 6. Estonia, Letonia, Croația, Slovenia și Bulgaria sunt de asemenea prezente, fiecare cu cel puțin o universitate aflată pe poziții superioare liderului din România.

În comparațiile directe, Cehia are șapte universități peste nivelul Universității din București, Polonia cinci, Ungaria cinci, iar Lituania patru. Estonia și Letonia au câte două instituții mai bine clasate decât prima universitate din România, în timp ce Slovacia, Croația, Slovenia și Bulgaria înregistrează de asemenea poziționări superioare pentru unele instituții.

Clasamentul internațional este condus de Massachusetts Institute of Technology (SUA), urmat de Imperial College London (Marea Britanie) și Stanford University (SUA).

Pe locurile următoare se află: