UMF „Carol Davila” urcă în clasamentul mondial URAP. Universitatea își păstrează poziția de lider în România

UMF „Carol Davila” din București a fost desemnată din nou cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2025–2026 a clasamentului internațional University Ranking by Academic Performance (URAP). Instituția a avansat până pe locul 732 la nivel mondial, îmbunătățindu-și rezultatul față de anul precedent. Performanța consolidează poziția universității în topul învățământului superior românesc și îi crește vizibilitatea în mediul academic internațional. Clasamentul evaluează universitățile exclusiv pe baza performanțelor academice și a rezultatelor din cercetare.

UMF „Carol Davila” continuă să ocupe primul loc între toate instituțiile de învățământ superior din România în clasamentul internațional URAP 2025–2026, după ce a urcat până pe poziția 732 la nivel mondial.

Comparativ cu ediția precedentă, când universitatea se afla pe locul 774, instituția a înregistrat un nou progres în ierarhia globală. Rezultatul o menține în fruntea universităților românești și o plasează înaintea tuturor celorlalte universități de medicină și farmacie din țară.

Reprezentanții universității consideră că evoluția reflectă rezultatele obținute în cercetarea științifică, dezvoltarea academică și extinderea colaborărilor internaționale.

„Ascensiunea constantă a universității noastre în clasamentele academice internaționale reflectă soliditatea unui proiect instituțional construit pe excelență, performanță și responsabilitate academică. Adresez felicitări întregii comunități universitare – cadre didactice, cercetători, studenți și personal administrativ – pentru contribuția esențială la această realizare. Rezultatele obținute confirmă valoarea cercetării desfășurate în universitatea noastră, consolidarea reputației academice și creșterea vizibilității internaționale a instituției. Aceste performanțe ne onorează, dar ne și obligă să continuăm cu aceeași determinare procesul de dezvoltare și internaționalizare, consolidând poziția UMF Carol Davila din București în elita universităților europene și mondiale”, a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Datele din clasamentele succesive URAP arată o evoluție constantă a universității în ultimii șapte ani, perioadă în care instituția a urcat aproape 300 de poziții la nivel mondial.

Traiectoria ascendentă a fost consemnată în fiecare ediție a clasamentului:

2025–2026: locul 732;

2024–2025: locul 774;

2023–2024: locul 787;

2022–2023: locul 827;

2021–2022: locul 847;

2020–2021: locul 944;

2019–2020: locul 1027.

Evoluția evidențiază progresul susținut în activitatea de cercetare și în performanța academică, indicatori care au contribuit la consolidarea poziției universității în clasamentele internaționale.

Clasamentul University Ranking by Academic Performance este considerat unul dintre cele mai importante sisteme internaționale de evaluare a universităților, deoarece se bazează exclusiv pe rezultatele academice și pe performanța în cercetare.

Metodologia utilizată de URAP include șase indicatori principali care măsoară activitatea științifică și impactul acesteia la nivel internațional. Printre criteriile analizate se numără numărul articolelor publicate, volumul total al producției științifice, numărul de citări, impactul articolelor, impactul citărilor și gradul de colaborare internațională în cercetare.

Rezultatele obținute de UMF „Carol Davila” din București reflectă investițiile constante în cercetarea de înalt nivel, dezvoltarea activității academice și integrarea universității în rețelele internaționale din domeniile educației, științei și inovării biomedicale.

Detalii complete privind ediția 2025–2026 a clasamentului URAP sunt disponibile pe site-ul oficial al organizației.