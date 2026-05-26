EXCLUSIV. Asistenții medicali devin o prioritate strategică pentru Europa. Reprezentanții Școlii „Carol Davila” știu unde este cea mai mare criză de personal

România continuă să se confrunte cu un deficit major de asistenți medicali, în contextul în care Uniunea Europeană estimează o lipsă de aproximativ 1,2 milioane de profesioniști în sănătate. Reprezentanții Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” din București au declarat, în exclusivitate pentru Capital.ro, că sistemul medical românesc are nevoie urgentă de cel puțin 50.000 de asistenți medicali suplimentari, în special în spitale și în mediul rural. Declarațiile au fost oferite în contextul proiectului „Ambasadorii Sănătății” și al evenimentului „Premiile Dr. Mioara Mincu” – ediția a IV-a, organizate în săptămâna dedicată Zilei Internaționale a Asistentului Medical.

În contextul deficitului estimat de 1,2 milioane de profesioniști în sănătate la nivel european, reprezentanții Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” spun că România se află deja într-o zonă de risc sanitar accentuat, mai ales în județele afectate de lipsa personalului medical.

„România are un număr sub medie de asistenți medicali și un număr mult sub medie de medici, reiese din Profilul de țară al României în ceea ce privește sănătatea, elaborat de Comisia Europeană în 2023. Nevoia de asistenți medicali este o problemă majoră pentru următoarele decenii, în condițiile decalajului demografic accentuat, ale creșterii și îmbătrânirii populației și ale nevoilor medicale sporite pentru categorii vulnerabile. Deși există aproximativ 160.000 de asistenți medicali (în sistemul public și privat, conform datelor INS și analizelor din 2024–2025), România are nevoie de cel puțin 50.000 de asistenți medicali, conform studiului Frames, realizat la inițiativa Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” și a Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu” din București. Nevoia de asistenți medicali este acută mai ales în mediul rural, unde ne situăm într-o zonă de risc sanitar, cu zeci de județe în țară unde, din cauza lipsei de personal, sistemul medical este aproape nefuncțional, mai ales în zona de prevenție. Acest deficit este de aproximativ 9 ori mai mare la asistenții medicali decât la medici. Sunt mai mult de 14.500 de posturi neocupate, indiferent de nivelul studiilor: cele mai multe (aproape 14.000) – sunt în spitale (ATI, Pediatrie, Pneumologie, Boli infecțioase, Îngrijiri paliative), restul fiind la serviciile de ambulanță și în Unitățile Primiri Urgențe. Peste 23.000 de asistenți medicali pregătiți în țară lucrează în Europa, conform datelor furnizate de OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)”, au declarat reprezentanții Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, pentru Capital.ro.

În paralel, instituția atrage atenția că investițiile în educația medicală au devenit o prioritate strategică europeană, în contextul în care profesia de asistent medical rămâne printre cele mai stabile și mai puțin expuse automatizării.

„Educația pentru sănătate reprezintă fundamentul unei societăți echilibrate și responsabile. În contextul actual, rolul asistenților medicali devine esențial pentru sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Prin astfel de inițiative, ne propunem să formăm nu doar profesioniști competenți, ci și oameni dedicați, capabili să aducă o contribuție reală în viața pacienților”, declară prof. univ. dr. Alexandru Ioan Mincu, Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” și al Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu”.

Reprezentanții instituției afirmă că rata de angajare a absolvenților depășește 85%, iar majoritatea aleg să profeseze în România, pe fondul creșterii salariilor din sistemul sanitar în ultimii ani.

„Rata de angajare pe care o au absolvenții Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” după finalizarea studiilor este de peste 85%. Una dintre țintele școlii este de a crește acest procent la peste 95%, pentru a contribui la satisfacerea nevoii de asistenți medicali pe piața muncii din România. Peste 90% aleg să profeseze în România întrucât condițiile salariale s-au îmbunătățit în ultimii 5 ani. O parte importantă a absolvenților intră rapid pe piața muncii din România, deoarece sistemul sanitar românesc are deficit de personal medical. În același timp, școala pregătește elevii pentru mobilitate europeană, Certificatul de calificare profesională nivel 5, eliberat la finalizarea celor trei ani de studii este recunoscut la nivelul UE. În context mai larg, migrația personalului medical român către alte state UE rămâne semnificativă. Estimări discutate public indică faptul că zeci de mii de cadre medicale din România au emigrat în ultimele două decenii, în special către: Germania, Franța, Italia, Belgia, Regatul Unit”, au declarat reprezentanții instituției, pentru Capital.ro.

Evenimentul „Premiile Dr. Mioara Mincu” – ediția a IV-a a reunit profesioniști din domeniul sănătății, medici, asistenți medicali, cadre didactice și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ.

În cadrul evenimentului au fost acordate premii pentru excelență în management medical, medicină de urgență, asistență medicală și promovarea educației medicale.

„Scopul nostru prin oferirea acestor premii este de a sublinia rolul asistentului medical în societatea contemporană, de a promova și recunoaște meritele asistenților medicali în România, precum și ale instituțiilor care contribuie la promovarea profesiei de asistent medical și la dezvoltarea asistenței medicale în România”, afirmă prof. Aurelia Șova, Director al Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”.

Reprezentanții Școlii „Carol Davila” afirmă că procesul educațional a fost adaptat noilor tehnologii și transformărilor generate de inteligența artificială în sistemul medical modern.

„Programele educaționale ale școlii se adaptează constant la evoluțiile tehnologice și la impactul inteligenței artificiale asupra sistemului medical modern prin actualizarea conținuturilor de studiu, introducerea competențelor digitale și utilizarea unor metode moderne de predare. Elevii sunt pregătiți să lucreze într-un mediu medical tot mai digitalizat, unde tehnologia și analiza datelor au un rol esențial. În cadrul pregătirii profesionale, sunt integrate noțiuni legate de utilizarea echipamentelor medicale moderne, a platformelor electronice pentru gestionarea datelor pacienților și a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială utilizate în diagnostic, monitorizare și organizarea actului medical. De asemenea, accentul este pus pe dezvoltarea gândirii critice, a capacității de adaptare și a responsabilității etice în utilizarea tehnologiilor digitale. Procesul educațional include metode interactive de învățare, simulări medicale, resurse digitale și activități practice desfășurate în parteneriat cu unități medicale moderne. Cadrele didactice participă periodic la programe de formare continuă pentru a integra cele mai noi tendințe și tehnologii în activitatea didactică. Prin aceste măsuri, școala urmărește să formeze specialiști capabili să răspundă cerințelor actuale ale domeniului medical și să utilizeze eficient tehnologiile emergente în beneficiul pacientului și al societății”, au declarat reprezentanții instituției, pentru Capital.ro.

Instituția precizează că pregătirea practică include inclusiv utilizarea echipamentelor medicale bazate pe inteligență artificială și dezvoltarea competențelor digitale prevăzute în standardele europene.

„Utilizarea eficientă și responsabilă a AI în domeniul medical necesită dezvoltarea competențelor digitale menționate mai sus, atât în formarea teoretică în cadrul cursurilor predate la școală, dar mai ales în formarea clinică, în cadrul stagiilor clinice desfășurate în spitalele partenere, unde elevii pot observa investigații și tratamente realizate cu ajutorul unor aparate medicale bazate pe AI. Școala dispune de săli de demonstrații, un cabinet de informatică și un laborator inteligent, dotate cu materiale didactice, aparatură modernă specifică domeniului medical și echipamente IT. Laboratorul inteligent – SmartLabs realizat cu fonduri din PNRR în perioada februarie 2024 – decembrie 2025, prin proiectul intitulat „Învațӑ inteligent meseriile viitorului”, codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2265, asigură o învățare digitală de calitate și inovatoare. Formarea asistenților medicali generaliști se realizează conform unui Curriculum actualizat cu cunoștințe și competențe de bază din Directiva UE/55/2013 privind recunoașterea calificărilor profesionale. Începând cu anul școlar 2018-2019 aplicăm standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul pentru calificarea asistent medical generalist, nivel 5, aprobate prin OMEN nr. 3499/29.03.2018”, au precizat reprezentanții școlii, pentru Capital.ro.

Reprezentanții Școlii „Carol Davila” afirmă că profesia de asistent medical este printre cele mai afectate de suprasolicitare și epuizare profesională.

„Profesia de asistent medical în România traversează astăzi o perioadă paradoxală: este una dintre cele mai necesare profesii din sistemul sanitar, dar și una dintre cele mai expuse la suprasolicitare, migrație profesională și nemulțumire socială”, au declarat reprezentanții instituției.

Aceștia au explicat că deficitul de personal produce efecte directe asupra condițiilor de muncă.

„România se confruntă cu o lipsă estimată de peste 50.000 de asistenți medicali, mai ales în spitalele județene și în mediul rural. Consecințele sunt directe: ture foarte lungi, multe gărzi și nopți consecutive, raport mare pacienți/asistent, epuizare fizică și psihică (burnout)”, au precizat reprezentanții școlii.

Instituția atrage atenția și asupra presiunii emoționale suportate de personalul medical.

„Asistentul medical este adesea primul care gestionează urgențele, suferința pacienților și familiile anxioase. În practică, profesia implică un consum emoțional foarte mare, dar sprijinul psihologic pentru personalul medical rămâne limitat. Studiile europene arată niveluri ridicate de stres profesional în rândul asistenților medicali. După pandemia COVID-19, problema burnout-ului s-a accentuat și mai mult”, au declarat reprezentanții instituției, pentru Capital.ro.

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” continuă extinderea programelor internaționale dedicate pregătirii practice și mobilității europene pentru elevi.

„Din anul 1999 Școala este membră a Modulului European de Nursing (ENM – European Nursing Module) – este o rețea formată din 17 țări și 34 de școli și universități de profil din Europa. ENM le oferă elevilor de la calificarea asistent medical generalist posibilitatea de a interacționa cu elevi și studenți străini și de a efectua stagii clinice, de câte două săptămâni, în spitale din țările membre ale rețelei, în 3 schimburi pe an școlar organizate în lunile octombrie, martie și mai”, au declarat reprezentanții instituției.

Reprezentanții școlii spun că mobilitatea europeană reprezintă una dintre principalele direcții strategice pentru perioada următoare.