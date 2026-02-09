Fostul viceprimar al Brașovului, Flavia Boghiu, explică într-o postare pe rețelele sociale faptul că pacienții nedeplasabili, adică cei greu deplasabili sau complet imobilizați, pot primi îngrijiri medicale la domiciliu fără costuri, prin Casa de Asigurări de Sănătate. Este vorba despre persoane care nu se pot deplasa din motive medicale, nu despre cazuri în care recoltarea analizelor acasă este aleasă din comoditate.

Potrivit acesteia, multe familii care îngrijesc părinți sau socri imobilizați nu știu că pot primi gratuit servicii precum asistență medicală, recuperare sau materiale medicale. Situațiile cele mai dificile apar după externarea pacienților care au suferit un accident vascular cerebral sau care se află în stadii avansate de cancer, când rudele nu știu unde să apeleze pentru tratamente, pansamente, analize sau recuperare.

„Informația asta ar trebui să ajungă la toată lumea: persoanele nedeplasabile (bolnavii “la pat”) pot beneficia de asistență medicală la domiciliu gratuită. Constat că multe familii care îngrijesc părinți sau socri nedeplasabili nu știu că ar putea primi asistență medicală, recuperare (gimnastică și masaj) și scutece pentru adulți gratuit, la domiciliu, prin Casa de Asigurări, așa că vreau să popularizăm informația încât să ajungă la cine are nevoie. Cea mai mare problemă o întâmpină cei care externează un pacient care a făcut AVC (Accident Vascular Cerebral) sau un cancer în fază terminală și nu știu încotro să o apuce pentru tratamente, pansamente, analize de laborator, recuperare, logopedie și ajutor pentru adaptarea la situația în care se găsesc”, spune fostul viceprimar.

Procedura presupune mai mulți pași administrativi, potrivit Flaviei Boghiu. Medicul specialist din spital sau medicul de familie completează formularul intitulat Recomandare pentru îngrijiri la domiciliu, cunoscut ca Anexa 31 C.

Acest document, împreună cu copia actului de identitate și alte eventuale documente solicitate la nivel local, se depune la Casa de Asigurări de Sănătate din județ.

După ce formularul este aprobat, pacientul sau aparținătorii trebuie să contacteze un furnizor de îngrijiri la domiciliu aflat în contract cu Casa de Asigurări. Lista furnizorilor este disponibilă pe site-ul instituției. Odată preluat cazul, furnizorul explică etapele următoare și începe acordarea serviciilor la domiciliu.

Fiecare persoană asigurată are dreptul la maximum 90 de zile de îngrijiri la domiciliu pe an. Pentru pacienții oncologici și pentru copiii sub 18 ani, durata poate ajunge la 180 de zile pe an. Un episod de îngrijire nu poate depăși 30 de zile, iar pentru continuare este necesară emiterea unui nou formular și redepunerea acestuia la Casa de Asigurări.

Prin acest sistem pot fi decontate mai multe tipuri de servicii medicale, acordate de personal specializat. Printre acestea se numără administrarea tratamentelor prin injecții sau perfuzii, realizarea pansamentelor postoperatorii sau pentru escare și ulcerații, recoltarea analizelor și transportul probelor la laborator, schimbarea sondei urinare sau îngrijirea stomelor.

De asemenea, pot fi incluse servicii de logopedie, kinetoterapie și masaj de recuperare, precum și distribuirea gratuită de scutece pentru adulți, în funcție de indicația medicală.

Pentru detalii concrete, fostul viceprimar recomandă consultarea site-ului Casei de Asigurări de Sănătate din județul de domiciliu, la secțiunea dedicată furnizorilor de îngrijiri la domiciliu.