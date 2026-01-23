FEPAM este membră a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și a fost creată pentru a reprezenta unitar antreprenorii din domeniul medical privat. Federația reunește în prezent peste 400 de membri activi în medicina privată, stomatologie, recuperare medicală, imagistică și servicii medicale conexe, notează EVZ

Structura federativă este organizată pe bresle profesionale și urmărește consolidarea dialogului social într-un cadru coerent, predictibil și transparent, adaptat realităților din teren.

Constituirea FEPAM are loc într-un moment în care sectorul medical privat joacă un rol tot mai important în funcționarea sistemului de sănătate din România. Datele arată discrepanțe semnificative față de media europeană: în 2023, cheltuielile curente pentru sănătate au reprezentat doar 5,7% din PIB, comparativ cu media UE de 10%.

Cheltuiala per capita s-a situat la aproximativ 1.800 de euro (PPS), față de 3.832 de euro la nivelul Uniunii Europene, iar în termeni de paritate a puterii de cumpărare România se află sub jumătate din media OECD.

În paralel, sectorul medical privat românesc începe să capete relevanță și la nivel regional, peste 20.000 de pacienți străini alegând anual servicii medicale din România, cu un impact economic estimat la peste 125 de milioane de lei. Aceste evoluții scot în evidență atât potențialul de creștere, cât și nevoia unui cadru de reglementare stabil și coerent.

În acest context, Federația Patronală Medicală Pluridisciplinară din România anunță un set de măsuri prioritare, cu aplicare pe termen scurt, care vizează creșterea predictibilității și eficienței sistemului:

-asigurarea echității în decontare pentru furnizorii acreditați, prin aplicarea principiului „finanțarea –urmează pacientul”, indiferent de forma de proprietate;

-actualizarea anuală a tarifelor CNAS pe baze transparente, corelate cu costurile reale ale serviciilor medicale;

-eliminarea plafonărilor arbitrare și introducerea unor mecanisme de contractare predictibile;

-aplicarea unor reguli unitare la nivel național, cu interpretare și metodologii clare;

-reforma funcțională a platformei PIAS, cu proceduri operaționale clare inclusiv în regim off-line.

„Sectorul medical privat este un actor economic relevant și un partener necesar pentru funcționarea sustenabilă a sistemului de sănătate. Obiectivul federației este creșterea predictibilității cadrului de reglementare, corelarea politicilor publice cu nevoile reale ale sistemului medical și susținerea investițiilor în infrastructură, tehnologie și resursă umană. FEPAM își propune să contribuie la elaborarea politicilor publice din domeniul sănătății, să promoveze formarea profesională și să consolideze parteneriatele la nivel național și european”, a declarat Dr. Adrian BĂDESCU, președintele FEPAM.

Lansarea federației a fost salutată de reprezentanți ai Parlamentului și ai mediului universitar, care văd în această inițiativă o oportunitate de consolidare a dialogului instituțional.

„Este o inițiativă lăudabilă, cu potențialul de a structura o entitate solidă în dialogul interinstituțional, întrucât arhitectura federativă oferă, prin mecanismele sale de reprezentare și guvernanță, cadrul necesar pentru transparență, coerență decizională și asumare instituțională, facilitând o participare predictibilă și credibilă la elaborarea politicilor publice”, a declarat Prof.Univ.Dr.Alexandru Rafila – Presedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. „Vă așteptăm în Parlament pentru a identifica soluții împreună, întrucât sănătatea este deja integrată în actuala strategie de apărare a României, fiind recunoscută ca parte a securității naționale și ca infrastructură critică, iar consolidarea acestui dialog este esențială pentru reziliența sistemului”, a declarat Nicoleta Pauliuc – Presedinta Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Senat, membru Comisia pentru sănătate. „Acest demers creează cadrul unui dialog constructiv între mediul universitar, mediul privat și autorități, pornind de la premisa că medicina este un ecosistem în care educația și cercetarea trebuie corelate cu necesarul real al pieței muncii, astfel încât formarea viitorilor medici să se desfășoare într-un mediu profesional unitar, etic și predictibil”, a declarat Prof univ dr. Viorel Jinga – Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

„Astăzi punem bazele unei construcții de reprezentare națională, în care, pentru prima dată, antreprenorii din sănătate aleg să vorbească într-o singură voce, creând un cadru coerent de dialog și reprezentare instituțională la nivel national. Viitorul medicine românești nu se poate construe fragmentat!”, a declarat Prof.dr. Cristian-Sebastian VLAD – preşedinte Patronatul Medicilor Stomatologi din România – PMSR. „Din perspectiva mediului antreprenorial din sănătate, una dintre preocupările majore este contribuția la extinderea accesului la servicii medicale în mod echitabil, indiferent de zona geografică, în condițiile în care aproape 48% din populația României trăiește în mediul rural, iar existența localităților fără medici arată necesitatea unor soluții economice și organizaționale sustenabile”, a declarat Dr.Adina-Magdalena ALBERTS – preşedinte Patronatul Antreprenorilor din Domeniul Medical- PAM. „Sunt aici în calitate de antreprenor cu vechime, pentru că nu m-am simțit niciodată reprezentat sau apărat. Avem aproximativ 2.000 de membri, dintre care peste 1.600 au formă legală juridică prin intermediul căreia sunt în relație cu furnizorii de servicii medicale; acest segment nu a beneficiat până acum de o reprezentare coerentă și funcțională, iar nevoia de voce instituțională este una reală și legitimă”, a declarat Conf. Dr. Valeriu -Bogdan POPA – preşedinte Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România.

Printre proiectele anunțate se numără dezvoltarea unor platforme de analiză dedicate impactului economic al politicilor din sănătate și organizarea Health & Pharma Impact Forum, un eveniment axat pe sustenabilitatea și modernizarea sectorului medical.

„Lansarea FEPAM marchează un moment necesar și matur pentru economia serviciilor medicale din România. Este prima federație patronală medicală pluridisciplinară la nivel național care alege să construiască dialogul social pornind de la bresle – acolo unde expertiza, realitatea din teren și responsabilitatea profesională se întâlnesc. Dialogul social eficient se construiește pe structuri funcționale, pe bresle care înțeleg specificul fiecărui segment medical și care pot contribui activ la formularea unei strategii legislative coerente, predictibile și aplicabile. FEPAM își asumă acest rol: acela de partener activ în construcția politicilor publice din domeniul sănătății, nu de simplu observator al lor. Cred cu tărie că România nu este, din păcate, o țară a egalităților. Fiecare regiune arată diferit, se confruntă cu provocări diferite și are nevoi distincte în ceea ce privește sustenabilitatea economică și accesul la servicii medicale. De aceea, FEPAM va dezvolta proiecte relevante regional, adaptate realităților locale, cu impact direct în economie și pe piața muncii. Este momentul ca jucătorii mici, medii și mari din domeniul medical să își unească vocile pentru a construi împreună un cadru care să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă și să susțină dezvoltarea unui sector medical competitiv, modern și responsabil. Începând de astăzi, vocea antreprenorilor din domeniul medical se va auzi clar, asumat, strategic,” a declarat Cristina CHIRIAC, președinta CONAF.

Din Consiliul Director FEPAM fac parte:

Preşedinte: Dr. Adrian BĂDESCU – CEO Clinicile Medici’s

Vicepreşedinţi:

Mihaela – Venoria PROICEA;

Dr.Adina-Magdalena ALBERTS;

Maria-Magdalena POPESCU-BICLINERU;

Mihaela – Florentina BĂNICIOIU;

Laura – Mariana BUTUNOI;

Conf. Dr. Valeriu -Bogdan POPA;

Prof.dr. Cristian-Sebastian VLAD;

Roxana DUMITRAȘCU.