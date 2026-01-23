CEO-ul Tesla a spus la Forumul de Investiții SUA–Arabia Saudită de la Washington că, în următorii 10–20 de ani, munca va deveni opțională. El a comparat faptul că oamenii aleg să aibă un loc de muncă cu alegerea de a crește legume în grădină de plăcere: unii muncesc pentru că vor, la fel cum alții cultivă legume pentru că le place. Musk a explicat că munca va fi ca un hobby sau ca un joc video: dacă vrei să muncești, o poți face, dar nu va mai fi obligatoriu.

Potrivit lui, acest viitor va fi posibil datorită milioanelor de roboți care vor munci, ceea ce va crește mult productivitatea. El a menționat că Tesla nu mai este doar despre mașini electrice, ci face eforturi să dezvolte roboți și inteligență artificială, cu planul ca 80% din valoarea companiei să vină din roboții Optimus, chiar dacă producția lor întâmpină întârzieri.

Elon Musk crede că automatizarea va aduce și alte beneficii. El a mai explicat că roboții săi vor depăși numărul chirurgilor umani în zece ani, iar calitatea serviciilor medicale oferite de aceștia va fi mai bună decât cea disponibilă președintelui SUA.

În viziunea lui Musk, oamenii vor avea nevoie de acest tip de îngrijire medicală de înalt nivel pentru perioade mai lungi de viață. El a explicat că prelungirea vieții este o problemă de „programare” și că inteligența artificială ar putea permite oamenilor să trăiască mai mult. Musk a spus că oamenii sunt „programați să moară”, dar dacă se schimbă acest „program”, viața poate fi prelungită.

„Predicția mea este că munca va fi opțională. Va fi ca practicarea unui sport sau ca un joc video sau ceva de genul acesta. Dacă vrei să muncești, e la fel cum poți merge la magazin să cumperi legume sau poți să le cultivi în curtea ta. Este mult mai greu să cultivi legume în curtea ta, iar unii oameni încă fac asta pentru că le place să cultive legume”, a spus Musk.

Pentru mulți oameni, ideea unui viitor cu roboți și AI nu este atât de optimistă. Aceștia se îngrijorează că inteligența artificială ar putea lua locurile de muncă mai simple, ceea ce ar face mai dificilă găsirea unui job pentru generația Z și ar încetini creșterea veniturilor. Pentru ei, acest viitor pare mai degrabă un coșmar decât un vis.

Musk a spus însă că, în viitorul lui automatizat, banii nu vor mai fi o problemă. El se inspiră din seria de cărți SF „Culture” a lui Iain M. Banks, care imaginează o lume fără locuri de muncă tradiționale, condusă de AI superinteligent. Musk a explicat că, în acele cărți, banii nu există și că, dacă tehnologia avansează suficient, banii ar putea să nu mai fie importanți nici în realitate.

„În acele cărți, banii nu există. E oarecum interesant. Și presupunerea mea este că, dacă mergi suficient de departe – presupunând că există o îmbunătățire continuă a AI și a roboticii, ceea ce pare probabil – banii vor înceta să mai fie relevanți”, a declarat Musk.

De altfel, în urmă cu doi ani, Musk a sugerat că un „venit universal ridicat” ar putea susține o lume în care oamenii nu trebuie să muncească, deși nu a spus exact cum ar funcționa acest sistem.

Ideea lui este asemănătoare cu cea a CEO-ului OpenAI, Sam Altman, care susține venitul de bază universal – plăți regulate date oamenilor fără condiții, de obicei de către guvern.

Musk a adăugat că într-o astfel de lume nu ar exista lipsă de bunuri sau servicii.