Grupul sud-coreean Hyundai se alătură tendinței globale din domeniul roboticii avansate și inteligenței artificiale, anunțând la CES 2026 un plan ambițios de producție a roboților umanoizi.

Potrivit informațiilor publicate de Yahoo Finance, compania intenționează să dezvolte un sistem industrial capabil să fabrice mii de roboți pe an până în 2028, mizând pe integrarea acestora în propriile facilități de producție și pe extinderea lor către alte industrii.

Un rol central în această strategie îl are robotul umanoid Atlas, considerat unul dintre cei mai avansați din lume. Atlas a devenit deja cunoscut publicului larg prin numeroase videoclipuri virale în care demonstrează abilități complexe, de la parcurgerea curselor cu obstacole până la manipularea unor obiecte grele.

Hyundai a anunțat că intenționează să introducă acest robot în fabricile sale începând cu anul 2028, într-un proces gradual de automatizare a operațiunilor industriale.

Hyundai deține o participație majoritară în Boston Dynamics, compania care a dezvoltat robotul Atlas, achiziție realizată în 2021, într-o tranzacție care a evaluat firma la 1,1 miliarde de dolari.

Anterior, Boston Dynamics a funcționat ca divizie de robotică în cadrul Google, înainte de a deveni un jucător independent pe piața globală a roboților avansați.

În primă fază, Atlas va fi utilizat pentru sarcini de secvențiere a pieselor, având rolul de a se asigura că componentele vehiculelor ajung în zonele corecte ale fabricii exact în momentul în care sunt necesare.

Reprezentanții Hyundai au precizat că, pe măsură ce tehnologia va evolua, robotul va prelua responsabilități tot mai complexe. Până în 2030, compania intenționează să folosească Atlas inclusiv pentru asamblarea componentelor, dar și pentru activități care implică mișcări repetitive, ridicarea de greutăți sau alte sarcini solicitante din punct de vedere fizic.

În paralel, Hyundai își propune să dezvolte un lanț valoric complet în domeniul roboticii, folosindu-se de divizia sa de piese auto, Hyundai Mobis, și de compania de logistică Hyundai Glovis. Acest ecosistem ar urma să permită producerea a aproximativ 30.000 de roboți pe an, o capacitate care ar transforma grupul sud-coreean într-unul dintre principalii furnizori globali de roboți umanoizi.

O altă componentă importantă a strategiei este extinderea modelului de robotică ca serviciu, cunoscut sub acronimul RaaS. În acest sistem, clienții nu cumpără roboții propriu-zis, ci plătesc abonamente pentru a-i utiliza, reducând astfel costurile inițiale și facilitând adopția tehnologiei la scară largă.

Hyundai nu este singurul actor care vizează dominarea pieței roboților umanoizi. Elon Musk a anunțat anterior că își dorește ca roboții Optimus dezvoltați de Tesla să devină soluția preferată a companiilor din întreaga lume.

În China, producătorul auto Xpeng a prezentat un robot atât de realist, încât a stârnit controverse, fiind nevoie de demonstrații publice pentru a arăta că nu este vorba despre o persoană reală.

Alți jucători importanți sunt deja activi pe piață. Figure dezvoltă roboți umanoizi pentru medii industriale solicitante, uz casnic și chiar pentru aplicații spațiale. Apptronik a lansat robotul Apollo, în timp ce Digit, dezvoltat de Agility Robotics, este deja utilizat în unele depozite Amazon.

Compania 1X Technologies oferă robotul casnic Neo printr-un abonament lunar de 499 de dolari sau la un preț de 20.000 de dolari pentru achiziție definitivă. În același timp, compania chineză Unitree vinde robotul G1 la 13.500 de dolari, iar modelul H1 ajunge la 90.000 de dolari.

Interesul pentru roboții umanoizi este susținut și de companii din zona tehnologiei, precum Nvidia, care a încheiat un parteneriat cu Hyundai și vede inteligența artificială și robotica drept următoarele mari direcții de creștere.

Deși roboții sunt utilizați de ani buni în producție și logistică, variantele umanoide reprezintă încă o frontieră relativ nouă, cu potențial de a prelua activități periculoase sau monotone fără a necesita modificări majore ale infrastructurii existente.

În perspectivă, roboții umanoizi ar putea deveni utili și în spitale sau centre de îngrijire. Totuși, rămâne de văzut dacă publicul larg va accepta prezența unor roboți de dimensiuni apropiate de cele umane în spațiile de locuit, mai ales în contextul unor incidente relatate în trecut de presă, precum atacul asupra unui angajat de către un robot Tesla.