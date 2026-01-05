Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că în ultimii zece ani au existat investiții realizate prin proiecte europene care nu au fost întotdeauna orientate corect.

El a arătat că unele echipamente au ajuns în spitale care nu aveau resursa umană necesară pentru a le folosi, menționând că anumite achiziții au fost făcute la un nivel care nu era justificat pentru respectivele unități medicale.

„Din păcate, în ultimii 10 ani de zile s-au mai făcut investiţii şi acolo unde poate nu trebuiau făcute, la acel nivel”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică seară, la Antena 3.

Întrebat dacă echipamentele nefolosite pot fi mutate în alte unități sanitare, ministrul a explicat că acest lucru nu este posibil. El a precizat că aparatura achiziționată prin proiecte dedicate este imposibil de mutat, fie din motive tehnice, fie din cauza condițiilor contractuale și a infrastructurii necesare funcționării.

„Este imposibil de mutat”, a spus Rogobete.

Alexandru Rogobete a oferit ca exemplu un spital orășenesc în care a fost achiziționat un RMN de ultimă generație, deși unitatea nu avea medic radiolog. Ministrul a arătat că au existat astfel de situații punctuale și a evitat să intre în detalii suplimentare.

El a subliniat însă că, în prezent, investițiile sunt gândite ținând cont atât de resursa umană disponibilă, cât și de strategia de dezvoltare a rețelei de spitale publice.

„Vă dau un exemplu, un RMN de ultima generaţie achiziţionat într-un spital orăşenesc care nu are medic radiolog. Au fost şi astfel de situaţii, nu vreau să intru în detalii. Cert este că facem investiţiile orientat şi în funcţie de resursa umană, dar şi de strategia de dezvoltare până la urmă a reţelei de spitale publice”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Pe de altă parte, ministrul a anunțat recent lansarea unui nou program național, denumit AP-ROBOTICA, prin care Ministerul Sănătății va finanța direct spitalele publice dotate cu roboți chirurgicali.

Programul vizează acoperirea costurilor pentru kituri, instrumentar și materiale consumabile necesare intervențiilor chirurgicale realizate cu aceste echipamente. Ordinul de ministru care înființează programul a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerul Sănătății, iar finanțarea este programată să înceapă din anul viitor.

Ministrul a explicat că tot mai multe spitale publice din România dețin roboți chirurgicali de ultimă generație, utilizați în intervenții complexe din domenii precum oncologia, neurochirurgia, chirurgia generală sau ortopedia. El a arătat că tehnologia și competențele profesionale există, însă pacienții nu au beneficiat până acum de aceste intervenții la adevărata capacitate, din cauza lipsei unui mecanism public clar de finanțare pentru chirurgia robotică.

„Tot mai multe spitale publice din România au astăzi în dotare roboţi chirurgicali de ultimă generaţie, utilizaţi în intervenţii complexe de oncologie, neurochirurgie, chirurgie generală sau ortopedie. Tehnologia există. Profesionalismul există. Dar, până acum, pacienţii nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenţii pentru că nu a existat un mecanism public clar de finanţare pentru chirurgia robotică. Corectăm această inechitate”, informa ministrul, pe pagina de Facebook.

Potrivit explicațiilor oferite de ministru, noul program permite realizarea intervențiilor de chirurgie robotică în spitalele publice, fără ca pacienții să fie nevoiți să caute soluții în afara țării.

Programul se adresează tuturor spitalelor publice care dețin roboți chirurgicali, indiferent de specialitate, și creează cadrul pentru dezvoltarea unor centre de excelență în chirurgie robotică la nivel național.