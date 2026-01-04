Majorarea sprijinului este rezultatul modificării Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, act normativ care stabilește regulile privind sprijinul acordat prin planurile strategice finanțate din fonduri europene.

Prin această modificare, plafonul maxim al ajutorului pentru înființarea de grupuri de producători, organizații de producători sau organizații interprofesionale a fost stabilit la 10% din producția comercializată anual de către grup sau organizație, cu o valoare maximă de 500.000 de euro pe perioada de programare care se încheie la 31 decembrie 2027. Sprijinul este degresiv și se acordă doar în primii cinci ani de la recunoașterea oficială a grupului, conform Agrointel.

Anterior acestei modificări, valoarea maximă a sprijinului acordat grupurilor de producători era limitată la 100.000 de euro. Noua decizie europeană creează premisele unei dezvoltări mai accelerate a formelor asociative și a unei mai bune valorificări a producției agricole.

În România, sprijinul pentru grupurile de producători este acordat prin intervenția DR 33 – Înființare grupuri de producători în sectorul agricol și pomicol. Această intervenție este gestionată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Scopul principal al intervenției este susținerea înființării și funcționării grupurilor de producători pentru valorificarea în comun a produselor membrilor, reducând astfel povara individuală a producătorilor în ceea ce privește vânzarea producției.

Până în prezent, valoarea sprijinului acordat prin această intervenție era de maximum 100.000 de euro pe an, însă, în urma modificărilor europene, suma poate crește până la 500.000 de euro pe an. Sprijinul public nerambursabil este acordat în proporție de 100% din cuantumul eligibil și nu poate depăși 10% din valoarea producției comercializate în primii cinci ani de la recunoașterea grupului de producători.

„La articolul 77 alineatul (8), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b) înființarea de grupuri de producători, organizații de producători sau organizații interprofesionale la 10 % din producția comercializată anual de către grup sau organizație, cu o valoare maximă de 500 000 EUR pe perioada de programare care se încheie la 31 decembrie 2027; sprijinul respectiv este degresiv și se limitează la primii cinci ani de la recunoaștere”, arată regulamentul european.

Ajutorul se acordă sub forma unui procent calculat pe baza valorii producției comercializate anual prin intermediul grupului de producători. Există însă o excepție pentru primul an de funcționare, când sprijinul poate fi calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii grupului în ultimii trei ani anteriori aderării la acesta.

Structura sprijinului este una degresivă pe parcursul celor cinci ani de eligibilitate. În primul an, sprijinul reprezintă 10% din valoarea producției comercializate. În al doilea an, procentul scade la 8%, în al treilea an la 6%, în al patrulea an la 5%, iar în al cincilea an la 4%.

Această majorare a plafonului de sprijin reflectă orientarea Uniunii Europene către consolidarea cooperării între producători și întărirea poziției acestora pe piață, prin stimularea formelor asociative capabile să gestioneze mai eficient producția, comercializarea și negocierea prețurilor.