Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că România a mobilizat resurse pentru a sprijini autoritățile elvețiene în urma incendiului grav din stațiunea de schi Crans-Montana.

Potrivit acestuia, 75% din costurile misiunilor sunt acoperite prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, subliniind astfel solidaritatea dintre statele membre în situații de criză.

Ministrul a mai transmis că aceste valori naționale – compasiune, speranță și respect – sunt cele care îl inspiră să continue activitatea în slujba cetățenilor.

„România noastră e România care are compasiune, resurse, speranță și respect. Asta e România în care cred cu toată puterea și care mă determină în fiecare zi să merg mai departe. Și exact această Românie nu a ezitat o secundă să întindă o mână elvețienilor, când au avut mai multă nevoie de ajutor, după ce au trecut printr-o tragedie similară cu cea care ne-a marcat pe noi în 2015. Și încă o clarificare – costurile acestor misiuni sunt suportate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene în procentaj de 75%. Împreună suntem puternici”, a postat Radu Miruţă pe Facebook.

Acțiunile de sprijin includ transportul medical al șase tineri cu arsuri severe către spitale din Paris, decizie luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Aeronava cu pacienți urma să decoleze de la Lausanne, parte a eforturilor internaționale coordonate pentru a gestiona consecințele incendiului.

Tragedia din Crans-Montana a avut un bilanț extrem de grav: cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 119 au fost rănite, aproape 100 dintre acestea fiind în stare critică. Printre victime se află turiști din mai multe țări, iar autoritățile elvețiene caută un tânăr român de 18 ani dat dispărut după incident.

Radu Miruță a concluzionat mesajul său subliniind că solidaritatea europeană și colaborarea internațională sunt esențiale în astfel de momente: