Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat public după incendiul de proporții care a avut loc în stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția. Șefa statului a transmis un mesaj de compasiune și solidaritate cu victimele și familiile acestora.

„Mă gândesc la toate persoanele afectate de tragicul incendiu din Crans-Montana.

Transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor.

Moldova este solidară cu Elveția”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

Potrivit informațiilor preliminare comunicate de autoritățile elvețiene, incendiul a izbucnit în urma unei explozii produse într-un bar din stațiune, în noaptea dintre ani. Bilanțul provizoriu indică zeci de persoane decedate și aproximativ 100 de răniți, o parte dintre aceștia aflându-se în stare critică.

În urma gravității situației, Consiliul de Stat al Elveției a decretat stare de urgență, pentru a permite mobilizarea rapidă a resurselor necesare intervenției și tratării victimelor.

Majoritatea răniților au suferit arsuri severe și intoxicații cu fum. Secția de Terapie Intensivă a spitalului din cantonul Valais funcționează la capacitate maximă, iar autoritățile sanitare au decis transferul unei părți dintre pacienți către alte spitale din regiune, pentru a face față numărului mare de victime.

Echipaje medicale suplimentare au fost mobilizate, iar autoritățile locale au cerut sprijin interregional pentru gestionarea situației de criză.

Mai multe fotografii apărute în spațiul public surprind atmosfera din seara de dinaintea tragediei. În una dintre imagini pot fi observate artificii aprinse în interiorul localului, în timp ce scânteile par să atingă tavanul, care ulterior ar fi luat foc.

Conform unei publicații franceze, în clubul de noapte se aflau numeroși clienți care sărbătoreau intrarea în anul 2026. Aceștia ar fi comandat sticle de vin premium, decorate cu artificii, o practică folosită uneori în localurile exclusiviste, dar extrem de riscantă în spații închise.

Artificiile, în centrul anchetei

Mai multe persoane prezente în local în seara respectivă au declarat că artificiile ar putea fi cauza declanșării incendiului. Ancheta autorităților elvețiene este în desfășurare și vizează respectarea normelor de siguranță, modul de organizare a evenimentului și eventualele responsabilități penale.

Autoritățile au anunțat că vor comunica public informații suplimentare pe măsură ce datele oficiale vor fi confirmate, în timp ce întreaga Europă urmărește cu emoție evoluția situației din Crans-Montana.