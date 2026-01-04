Ministerul Afacerilor Externe a informat că autoritățile elvețiene au confirmat decesul cetățeanului român care fusese inițial declarat dispărut în urma incendiului din stațiunea Crans-Montana.

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informaţiile transmise de autorităţile elveţiene competente, cetăţeanul român presupus iniţial dispărut este decedat”, a transmis MAE.

Potrivit MAE, Ambasada României la Berna se află în contact direct cu familia persoanei decedate, acordând asistență consulară și sprijin în relația cu autoritățile locale. Echipa consulară continuă să mențină dialogul cu instituțiile elvețiene pentru clarificarea tuturor aspectelor procedurale.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, de asemenea, condoleanțe familiei îndoliate.

MAE reamintește cetățenilor români aflați în Elveția că pot solicita asistență consulară la call-center-ul Ambasadei României la Berna, la numerele +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), cu program permanent.

Pentru situații speciale sau de urgență, este disponibil și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

În paralel, autoritățile judiciare elvețiene au demarat o anchetă penală amplă. Cele două persoane care administrau barul din Crans-Montana, unde a izbucnit incendiul în timpul petrecerii de Revelion, sunt cercetate pentru suspiciuni de infracțiuni, inclusiv omor din neglijență, potrivit declarațiilor făcute sâmbătă de procurori și citate de Reuters.

Bilanțul uneia dintre cele mai grave tragedii din Elveția

Incendiul a provocat moartea a 40 de persoane, iar 119 oameni au fost răniți, unii suferind arsuri grave. La două zile după producerea tragediei, autoritățile elvețiene încă lucrau la identificarea completă a victimelor decedate, proces îngreunat de amploarea dezastrului.

Totodată, anchetatorii încearcă să stabilească exact cauzele incendiului și modul în care au fost respectate normele de siguranță, atenția publică fiind îndreptată asupra circumstanțelor în care s-a produs una dintre cele mai grave tragedii recente din Elveția.

Autoritățile elvețiene analizează atât responsabilitățile administrative ale celor care gestionau localul, cât și eventuale deficiențe în sistemele de securitate și evacuare. Rezultatele preliminare ale anchetei sunt așteptate în perioada următoare, în timp ce familiile victimelor continuă să primească sprijin din partea autorităților și a misiunilor diplomatice implicate.