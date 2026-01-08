Revenirea președintelui Nicușor Dan la București cu o aeronavă militară Spartan a generat o nouă discuție, după ce șeful statului a susținut că avionul cu care zbura a fost escortat, deasupra Elveției, de două avioane de luptă F-18, ca semn de apreciere pentru ajutorul acordat de România în urma incendiului de la Crans-Montana. Afirmațiile au fost însă contestate de un jurnalist român, care a solicitat clarificări oficiale autorităților militare elvețiene.

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că a ajuns la București și că, pe parcursul zborului, în spațiul aerian elvețian, aeronava Spartan a fost escortată de două avioane F-18. Potrivit explicațiilor sale, acest lucru ar fi reprezentat un gest de apreciere pentru sprijinul oferit de România prin transportul internațional al victimelor grav rănite în incendiul produs la începutul lunii ianuarie la Crans-Montana.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a transmis Nicușor Dan miercuri, 7 ianuarie.

Mesajul a fost întărit ulterior de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a declarat că escortarea avionului prezidențial a fost un semn de respect din partea autorităților elvețiene.

Oficialul a explicat că gestul ar fi avut legătură directă cu sprijinul acordat de România, prin punerea la dispoziție a aeronavei Spartan pentru transportul răniților cu arsuri grave, subliniind ideea de reciprocitate și cooperare între state.

„A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan a răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția. A fost un semn de mulțumire și de respect pentru gestul pe care România l-a făcut, zic eu, unul care se cuvenea a fi fost făcut, unul care este un gest de reciprocitate”, a explicat și noul ministru al Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă de azi, 8 ianuarie.

La scurt timp însă, jurnalistul Patrick André de Hillerin a pus sub semnul întrebării aceste explicații, susținând că prezența celor două avioane de luptă elvețiene nu a avut nimic excepțional. Acesta a arătat, într-o analiză publicată online, că escortarea aeronavei românești a făcut parte dintr-o misiune obișnuită de poliție aeriană desfășurată de Forțele Aeriene Elvețiene.

Potrivit jurnalistului, Elveția desfășoară din anul 2019 misiuni regulate de poliție aeriană, împărțite în două categorii.

Pe de o parte, așa-numitele „hot missions”, destinate interceptării aeronavelor care încalcă spațiul aerian sau regulile de zbor, iar pe de altă parte „live missions”, care presupun verificări aleatorii ale aeronavelor aparținând altor state, în special ale celor care necesită autorizație diplomatică pentru tranzitarea spațiului aerian elvețian.

Pentru a lămuri situația, Patrick André de Hillerin a transmis o solicitare oficială Biroului de Presă al Armatei Elvețiene, cerând explicații cu privire la motivul pentru care aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a fost interceptată sau escortată de avioane F/A-18 Hornet în data de 7 ianuarie 2026.

Întrebarea a vizat explicit dacă a fost vorba despre o operațiune de rutină sau despre un gest special.

Răspunsul primit din partea lui Mathias Volken, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Armatei Elvețiene, a indicat clar că zborul aeronavei românești a fost inclus într-o „live mission”.

Oficialul elvețian a explicat că aceste misiuni sunt folosite pentru a verifica dacă datele furnizate în cererea de autorizare diplomatică – precum tipul aeronavei, înmatricularea sau ruta – corespund realității. După o scurtă verificare, avioanele de reacție rapidă își continuă misiunea, fără alte implicații.

Conform aceleiași surse, Forțele Aeriene Elvețiene efectuează, în medie, aproximativ 200 de astfel de „live missions” pe an, inclusiv zborul care a implicat aeronava Spartan românească. Din acest motiv, jurnalistul a concluzionat că escortarea nu a avut caracter excepțional și nu a reprezentat un gest special de mulțumire sau apreciere față de România.

În postarea sa, Patrick André de Hillerin a criticat dur modul în care informația a fost prezentată de autoritățile de la București, susținând că situația a fost exagerată și transformată într-un instrument de imagine.

Acesta a acuzat administrația prezidențială că a încercat să amplifice importanța evenimentului, folosindu-se de o tragedie pentru a crea un capital simbolic, afirmații care au stârnit reacții puternice în spațiul public.