Călin Georgescu a reacționat public după tragedia produsă la finalul anului 2025 în stațiunea Crans-Montana, din Elveția, unde un incendiu izbucnit într-un bar a provocat pierderi de vieți omenești și numeroși răniți. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook și are forma unei declarații de solidaritate cu victimele și familiile acestora, fără referiri politice sau instituționale.

În introducerea postării, Călin Georgescu face trimitere la momentul și locul tragediei, subliniind impactul emoțional al evenimentului și caracterul său simbolic la trecerea dintre ani. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre dimensiunea umană a tragediei și despre suferința familiilor afectate, folosind un limbaj centrat pe compasiune și credință.

În mesajul său, Călin Georgescu a scris:

„Am aflat despre tragedia petrecută la finalul anului, pe 31 decembrie 2025, în Crans-Montana, în Elveția — o amintire dureroasă a fragilității vieții.”

Declarația este urmată de referiri directe la victime și la comunitățile îndoliate, autorul postării insistând asupra solidarității dincolo de granițe și diferențe.

Fostul candidat continuă prin a menționa dimensiunea personală și spirituală a reacției sale, subliniind că, în astfel de situații, empatia și respectul pentru viața umană trebuie să prevaleze.

„În spatele acestei suferințe sunt oameni, lacrimi, familii îndoliate — semeni de-ai noștri, frați în durere. Ca părinți și creștini, ne îndreptăm și noi gândurile și rugăciunea către Dumnezeu pentru toți cei afectați de acest eveniment dramatic. Condoleanțe”, scrie Călin Georgescu.

Mesajul se încheie cu un apel la rugăciune comună și cu o formulă religioasă de omagiere a celor decedați, semnată „Călin și Cristela GEORGESCU”.

Călin Georgescu a publicat mesajul de condoleanțe în contextul unei tragedii majore care a generat reacții internaționale și intervenții coordonate ale autorităților din mai multe state europene.

Incendiul violent a izbucnit într-un bar din Crans-Montana, unde avea loc o petrecere de Revelion la care participau tineri de mai multe naționalități. Potrivit informațiilor oficiale, bilanțul provizoriu indică 47 de persoane decedate și peste 100 de răniți, unele victime aflându-se în stare gravă.

În urma incendiului, mai multe țări, printre care Italia, Franța și România, și-au exprimat sprijinul față de autoritățile elvețiene. Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat că un cetățean român este dat dispărut în urma tragediei, precizând că instituția se află în contact permanent cu omologii elvețieni pentru clarificarea situației și pentru acordarea de asistență consulară, dacă va fi necesar.

Mesajul transmis de Călin Georgescu apare într-o perioadă în care acesta se află sub control judiciar, ca urmare a unei decizii definitive a Tribunalului București. Pe 17 decembrie, instanța a respins ca nefondată contestația formulată de avocații săi împotriva măsurii dispuse anterior, hotărârea fiind definitivă. Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 rămâne supus restricțiilor stabilite de magistrați.

În plan juridic, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General. Acesta este acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, fiind reținute cinci acte materiale.

În același dosar, Parchetul General a dispus trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu alături de încă 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra. Cauza vizează acuzații privind comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dosarul aflându-se în prezent pe rolul instanței competente.