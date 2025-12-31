Postarea publicată de Călin Georgescu în ajunul trecerii dintre ani a adunat rapid peste 10.000 de aprecieri și aproximativ 3.000 de comentarii, majoritatea din partea susținătorilor. Mesajul a fost unul concis, axat pe ideea iubirii și a credinței, și s-a încheiat cu tradiționala urare de Anul Nou.

„Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult. La mulți ani!”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

La scurt timp, Cristela Georgescu a transmis, tot pe Facebook, un mesaj mult mai amplu, în care a vorbit despre parcursul comun al susținătorilor în anul care se încheie, despre recunoștință și despre nevoia de întoarcere la valori spirituale într-o lume marcată de tensiuni și incertitudine.

Ea a menționat că a primit numeroase scrisori, gânduri și daruri din partea celor care o urmăresc, subliniind importanța acestora pentru ea, și a afirmat că se roagă pentru poporul român de pretutindeni, pentru iertare, milă, iubire și nădejde.

În mesajul său, Cristela Georgescu a explicat că, drept dar simbolic la finalul anului 2025, a ales să împărtășească public cuvintele Părintelui Macarie, considerate de ea o punte spirituală între ani.

”A mai trecut un an în care am mers împreună, unii cu alții, și noi toți cu Dumnezeu.

Am primit toate scrisorile (le păstrez cu grijă în cutii legate cu panglică tricoloră), gândurile, darurile, lacrimile, rugăciunile și jertfa voastră tăcută… Înseamnă mult pentru mine. Pentru toate, vă mulțumesc.

Mă rog pentru poporul român de pretutindeni să fie binecuvântat cu inimă trează, cu lacrimi de iertare, cu milă și iubire pentru aproapele și cu nădejde tare. Par lucruri simple, poate prea des auzite, încât riscă să pară banale, dar sunt (încă) greu de trăit și de înfăptuit într-o lume tulbure și tulburată.

Cuvintele mele nu pot cuprinde tot ce simt, de aceea am ales ca darul meu pentru fiecare dintre voi la finalul lui 2025 să fie cuvintele Părintelui Macarie, de la Schitul Piatra Tăieturii.

Vă îmbrățișez în inimă, acolo unde vă port, cu o îmbrățișare lungă, ca o punte între ani.

La mulți ani cu Domnul de mână, România lui Dumnezeu!”

Mesajul atribuit Părintelui Macarie, redat integral în postare, este o binecuvântare adresată celor aflați în suferință, celor bolnavi, singuri, osteniți sau apăsați de nedreptăți, precum și tinerilor îngrijorați de viitor. Textul face referire la alinare, iertare, pace și speranță, într-un registru profund religios, și se adresează tuturor celor care trec prin încercări personale sau sociale.

Mesajul Cristelei Georgescu se încheie cu o urare adresată României și românilor de pretutindeni, subliniind ideea de continuitate spirituală și de legătură între ani, într-un ton de reculegere și speranță.

Postările celor doi au generat un val consistent de reacții în mediul online, confirmând interesul public ridicat pentru mesajele cu caracter spiritual și identitar transmise la final de an.