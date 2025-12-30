Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a făcut marți o solicitare explozivă către președintele României, Nicușor Dan, imediat după ce a semnat controlul judiciar.

Georgescu a cerut ca raportul referitor la anularea alegerilor din decembrie 2024 să fie transmis integral, fără omisiuni, atât către Casa Albă, cât și către Israel, subliniind că, în cazul în care o verificare independentă confirmă concluziile documentului, își asumă toate consecințele.

Marți, Călin Georgescu s-a prezentat la Poliția Buftea pentru procedura săptămânală de semnare a controlului judiciar, fiind întâmpinat de zeci de susținători, veniți cu flori și steaguri tricolore.

El i-a salutat și a oferit autografe, după care a făcut publică cererea sa către președintele României, explicând că revoluția adevărului este în plină desfășurare și că întrebarea esențială este dacă oamenii sunt parte din ea sau devin pradă.

Georgescu a precizat că a constatat cum Nicușor Dan se prezintă în cancelariile europene cu un raport care justifică, potrivit acestuia, anularea alegerilor, conținând acuzații fără probe la adresa sa.

Fostul candidat a explicat că raportul invocat nu a fost trimis din proprie inițiativă către SUA și Israel, deși aceste state pot verifica independent conținutul documentului.

Georgescu a menționat că, în special, Israelul nu poate fi părtinitor în contextul acuzațiilor false de antisemitism și legionarism care i-au fost atribuite și că ambele țări au expertiză relevantă pentru a evalua ingerințele în mediul virtual atribuite Rusiei.

El a reiterat că, dacă verificarea independentă confirmă raportul, își asumă toate consecințele.

„Revoluția adevărului e în plină desfășurare. Întrebarea este dacă suntem în ea sau devenim pradă. (…) Am constatat, alături de toată lumea din țara asta, că Nicușor Dan se prezintă în cancelariile europene, dintre care unele dintre ele au fost implicate în anularea votului, cu un raport care pretinde că justifică anularea alegerilor din decembrie 2024 și conține acuzații fără probe la adresa mea. Azi, 30 decembrie 2025, îl somez public ca raportul invocat să fie transmis integral, fără omisiuni, către două state capabile să verifice conținutul în mod independent. Către Casa Albă, în atenția președintelui și vicepreședintelui SUA, și către statul Israel, în atenția premierului. Ambele state pot verifica veridicitatea. În plus, statul Israel, în contextul acuzațiilor de antisemitism și legionarism atribuite fals mie, nu poate fi părtinitor. De asemenea, aceste autorități au expertiză de referință ca să vadă ingerința în mediul virtual atribuite Rusiei. Cu atât mai relevant e faptul că acest raport nu a fost trimis din proprie inițiativă tocmai către aceste două state. Declar public că dacă această verificare independentă confirmă raportul, îmi asum toate consecințele”, a transmis Călin Georgescu.

De asemenea, Călin Georgescu a făcut referire la dorința sa pentru anul 2026.

Fostul candidat la alegeri prezidențiale a afirmat că își dorește ca adevărul să fie mai puternic, subliniind că acesta trebuie apărat cu orice preț atunci când se încearcă despărțirea oamenilor de Dumnezeu.

„Alături de poporul român, îmi doresc un an 2026 în care adevărul să fie mai puternic. Adevărul trebuie apărat cu orice preț când se dorește despărțirea oamenilor de Dumnezeu. Poporul se stinge prin cei lași”, a încheiat Georgescu.

Reamintim că fostul candidat Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie 2025, fiind cercetat în dosarul privind propagandă legionară, pentru promovarea în public a ideilor și doctrinelor fasciste, legionare și xenofobe între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025.

În plus, el este anchetat împreună cu mercenarul Horațiu Potra într-un dosar privind tentativă la lovitură de stat.