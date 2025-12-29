Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, a declarat că fiecare zi de întârziere pune o presiune suplimentară pe administrația prezidențială și pe coaliția de guvernare. În opinia sa, dacă raportul promis nu reușește să ofere explicații coerente, consecințele politice pot fi serioase.

Dungaciu a arătat că, pe măsură ce timpul trece, așteptările cresc, iar documentul ar trebui să fie nu doar mai detaliat, ci și convingător. El a subliniat că raportul trebuie să fie credibil în primul rând pentru opinia publică din România, dar și pentru partenerii externi.

În lipsa acestui lucru, atenția publică se va concentra aproape exclusiv pe acest subiect, amplificând tensiunile deja existente, spune acesta, potrivit Realitatea PLUS.

„Cu cât trece mai mult timp, cu atât raportul ar trebui să fie mai bun. Dar dacă timpul trece și echipa președintelui nu reușește să pună pe masă un document coerent, în primul rând pentru piața internă, dar și pentru cea externă, lucrurile se complică. Toată atenția publică se va concentra acolo”, a spus Dungaciu.

Sociologul a sugerat că există riscul ca dosarul anulării alegerilor să fie folosit ca o temă care să deturneze atenția de la problemele economice și sociale. În acest scenariu, dezbaterea despre alegeri ar deveni un fel de supapă publică, considerată de unii decidenți un rău mai mic comparativ cu alte crize.

„S-ar putea să iasă prost din această dezbatere”, avertizează el.

Totuși, Dungaciu a avertizat că o asemenea strategie se poate întoarce împotriva celor aflați la putere. El a explicat că este greu de acceptat, într-un stat european și membru NATO, ca alegerile prezidențiale să fie anulate, iar cetățenii să nu primească explicații clare nici după mai bine de un an.

În analiza sa, Dan Dungaciu a făcut legătura și cu declarațiile recente ale Donald Trump, făcute în contextul întâlnirii cu Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago. Trump a afirmat că, dacă alegerile americane din 2020 nu ar fi fost fraudate, el ar fi rămas președinte, iar războiul din Ucraina nu ar fi avut loc.

Dungaciu consideră că astfel de afirmații nu sunt întâmplătoare și pot indica faptul că, în Statele Unite, există deja preocupări instituționale legate de acel scrutin. El a sugerat că, în acest context, nume precum Tulsi Gabbard sunt asociate cu echipe care ar putea analiza documente și probe privind alegerile din 2020.

Potrivit sociologului, dacă administrația americană ar decide să facă publice concluzii legate de acel dosar, impactul ar putea fi resimțit și în România. În acest caz, întârzierea raportului despre alegerile din 2024 ar deveni și mai problematică.

„Când președintele Trump spune public, explicit, că alegerile au fost fraudate, înseamnă că cineva lucrează deja la un astfel de dosar și că doamna Tulsi Gabbard — sigur, nu ea personal, ci oamenii ei— deja răsfoiesc dosarele pentru a găsi probele necesare. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă administrația americană merge mai departe și scoate la iveală dosarul privind fraudarea alegerilor din 2020. Ce impact ar avea asupra situației din România? Așadar, cu cât întârzie mai mult raportul privind anularea alegerilor din 2024, cu atât este posibil ca explozia politică să fie mai profundă. Nu văd bine, în acest moment, actuala coaliție și nici administrația prezidențială, care nu pare să aibă de unde scoate cămașa, cel puțin în acest moment”, a opinat Dungaciu.

Dan Dungaciu a concluzionat că, pe măsură ce raportul întârzie, riscul unei explozii politice crește. El a afirmat că nu vede într-o lumină favorabilă nici actuala coaliție de guvernare, nici administrația președintelui Nicușor Dan, care pare să nu aibă, în acest moment, soluții clare pentru a ieși din impas.