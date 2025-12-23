Noii miniștri ai Apărării și Economiei vor depune jurământul marți, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială. Ceremonia marchează oficial intrarea în funcție a noilor titulari ai celor două portofolii strategice din Guvern.

Uniunea Salvați România (USR) i-a propus pentru aceste funcții pe Radu Miruță, pentru Ministerul Apărării, și pe Irineu Darău, pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Nominalizările au fost validate vineri de Comitetul Politic al Uniunea Salvați România.

Președintele Nicușor Dan a declarat, ulterior, că are încredere în cei doi viitori miniștri, subliniind importanța stabilității și a continuității în domenii esențiale pentru securitatea și economia României.

Radu Miruță ocupă în prezent funcția de ministru al Economiei și a asigurat, în ultimele săptămâni, și interimatul la Ministerul Apărării, după demisia fostului ministru Ionuț Moșteanu, survenită pe fondul scandalului legat de studiile sale universitare.

Potrivit USR, propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească, ”având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar şi în contextul implicării sale directe şi consistente în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacţiune între Ministerul Apărării şi industria naţională de apărare de la Ministerul Economiei”.

Programul SAFE este considerat unul dintre proiectele strategice pentru modernizarea Armatei Române și pentru stimularea industriei naționale de apărare, iar experiența lui Miruță la Economie este văzută ca un avantaj în coordonarea acestui tip de inițiative.

Pentru conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, USR l-a desemnat pe Irineu Darău, care are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale. Acesta a lucrat pentru companii și proiecte complexe din domeniile industrial, financiar și tehnologic.

Conform informațiilor transmise de USR, activitatea lui Irineu Darău a inclus arhitectură software, coordonarea de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali de anvergură. Din anul 2020, acesta este senator de Brașov, fiind implicat în activitatea legislativă și în dezbaterile privind digitalizarea și dezvoltarea economică.

Context politic și mizele noilor mandate

Preluarea celor două portofolii are loc într-un context politic și economic complex, marcat de presiuni externe, de nevoia consolidării capacităților de apărare și de provocări majore în zona economiei, digitalizării și sprijinirii mediului de afaceri. După depunerea jurământului la Cotroceni, Radu Miruță și Irineu Darău urmează să își preia oficial atribuțiile și să prezinte prioritățile pentru perioada următoare.