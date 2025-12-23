Modificările au fost implementate de Radu Miruță, fostul ministru al Economiei, înainte de a părăsi funcția. Scopul schimbării ar fi eliminarea unui sistem în care aproximativ două milioane de euro anual erau alocate pe principiul „primul venit, primul servit”, iar uneori solicitările disparau din evidență sau erau ignorate, susține Miruță.

Ordinul vizează Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism în pavilioanele naționale, standuri specializate sau miniexpoziții în străinătate, iar documentația completă este disponibilă pe site-ul ministerului.

„𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐮𝐥 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬𝐜 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭. 𝐍𝐮 𝐡𝐚𝐨𝐬. 𝐍𝐮 𝐨𝐫𝐠𝐨𝐥𝐢𝐢. 𝐍𝐮 „𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐭”. 2 milioane de euro pe an se duceau către cine trimitea primul e-mail. Iar când nu convenea, uneori e-mailul „dispărea” și se spunea că nu a fost primit. 𝑴𝒊-𝒂𝒎 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔 𝒄𝒂̆ 𝒗𝒐𝒊 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒎𝒃𝒂 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒔̦𝒊 𝒏-𝒂𝒎 𝒑𝒍𝒆𝒄𝒂𝒕 𝒑𝒂̂𝒏𝒂̆ 𝒏𝒖 𝒍-𝒂𝒎 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒎𝒃𝒂𝒕. Când am venit la Ministerul Economiei, eram asaltat de solicitări din industrie pentru a plăti participarea la târguri de turism. În spatele unei idei necesare, se iroseau însă bani publici. Mulți plecau la plimbare pe banii statului, pentru că mecanismul de selecție era pe „ochi frumoși”. Înainte să plec din minister, am modificat ordinul de ministru”, a scris Miruță pe Facebook.

Miruță susține că noile reguli ar stabili criterii obiective și transparente pentru finanțarea participării la târguri de turism, bazate pe performanța firmelor. Se iau în considerare numărul de turiști atrași în România, investițiile proprii în promovare și respectarea procedurilor de înscriere deschise și publice. Această transparență permite accesul tuturor firmelor interesate, eliminând favoritismele și neclaritățile din trecut.

Ministerul subliniază că scopul modificărilor este creșterea eficienței cheltuirii fondurilor publice și profesionalizarea promovării turismului românesc în străinătate. Ordinul este public și consultativ, iar autoritățile invită părțile interesate să transmită propuneri de îmbunătățire.

„Astăzi, calificarea pentru participarea pe banii statului este clară și transparentă: o formulă obiectivă, care ține cont de câți turiști ai adus în România, de câți bani proprii ai investit în promovare, cu publicarea târgurilor și înscrieri deschise, la vedere. Da, România are nevoie de mai mulți bani pentru promovare. Dar cheltuiți inteligent, cu criterii clare, livrabile, transparență și acces pentru oricine este interesat”, a mai scris Miruță.

Postarea poate fi vizualizată aici.