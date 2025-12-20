Taxa turistică de 10 lei pe noapte va contribui cu aproximativ 15 milioane de lei la bugetul Capitalei, conform calculelor preliminare făcute de autorități. Aceasta va fi aplicată fiecărui turist care înnoptează în oraș, indiferent că este român sau străin, și reprezintă o sursă suplimentară de finanțare pentru proiectele municipale.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a subliniat importanța fiecărui aport financiar minor la bugetul orașului.

„15 milioane. Sunt buni şi aceştia, în situaţia de faţă. (…) Efectiv, orice leuţ care poate fi adus în acest sfârşit de an şi pentru anul viitor contează, pentru că va trebui să facem… nu va scăpa nicio instituţie, ca să fie foarte, foarte clar! Dacă putem 5%, 3%, 2%, de la fiecare în parte, se cumulează, de oriunde”, a afirmat Ciprian Ciucu sâmbătă după amiază.

Reprezentanții Primăriei explică faptul că suma estimată nu provine dintr-o singură categorie, ci din cumulul contribuțiilor tuturor turiștilor care vizitează Capitala. Această colectare suplimentară va susține proiecte municipale și va sprijini funcționarea instituțiilor publice, fără a afecta alte surse de venit.

Primăria Municipiului București a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul privind taxa turistică. Aceasta este gândită pentru promovarea turistică a orașului și se va aplica tuturor vizitatorilor care înnoptează în Capitală.

Procedura de transparență permite consultarea publicului și a operatorilor din domeniul turistic înainte de aprobarea finală a taxei. Scopul este de a clarifica modul de aplicare și de a asigura o implementare corectă, care să nu afecteze negativ activitatea hotelierilor sau experiența turiștilor.

Taxa va fi percepută atât de turiștii români, cât și de cei străini. Veniturile colectate sunt destinate în principal proiectelor de promovare turistică și dezvoltare a infrastructurii legate de turism, contribuind astfel la creșterea atractivității Bucureștiului ca destinație.

Autoritățile locale consideră că taxa turistică poate avea un impact vizibil asupra bugetului municipal, sprijinind activitățile instituțiilor publice. În condițiile unui buget în care fiecare sursă de venit este importantă, chiar și contribuțiile mici, cum este taxa de 10 lei pe noapte, sunt relevante pentru echilibrarea cheltuielilor.

Primarul Ciprian Ciucu a explicat că fiecare leu adus la buget contribuie la finanțarea proiectelor orașului.

„Orice leuţ contează”, a reiterat el, evidențiind că veniturile din taxe mici se cumulează și pot avea un efect semnificativ asupra finanțelor municipale.

În plus, oficialii Primăriei precizează că resursele obținute din taxa turistică vor fi utilizate exclusiv pentru dezvoltarea turismului și promovarea Capitalei. Printre acestea se numără susținerea evenimentelor culturale, modernizarea infrastructurii turistice și creșterea vizibilității orașului pe plan internațional.