Ciprian Ciucu subliniază că Bucureştiul „nu beneficiază de o autonomie fiscală reală”, ceea ce înseamnă că primarul general dispune de o „marjă extrem de redusă de manevră şi flexibilitate”, în lipsa unor reforme structurale privind bugetul Capitalei.

„Care ar trebui să fie suma minimă, fără dezvoltare, doar să plătim datorii şi să funcţionăm în anul viitor. Suma este de 8,5 miliarde, dacă este să ne gândim la datorii, plus lucruri care trebuie să se întâmple: salarii, datoria publică, subvenţia calculată, aşa cum este astăzi, fără să luăm nicio fel de altă măsură necesară pentru anul viitor, este de 1,3 miliarde la termoficare şi de 1,5 miliarde la transport. Avem iluminat public, avem sănătatea, spitalele noastre, spitalele pe care le avem, şi apăra propriu şi instituţii subordonate încă 1,5 miliarde. Deci cam aşa ar trebui ca să arate bugetul pe anul viitor. Este practic imposibil în acest moment să vorbim că putem să echilibrăm bugetul pe anul viitor”, a explicat Ciprian Ciucu.

Acesta a menționat că municipiul Bucureşti primeşte de la Guvern în jur de 50% din cotele guvernamentale, restul sumelor fiind alocate sectoarelor, subliniind că Bucureştiul „nu dispune de o autonomie fiscală reală”.

„Dacă nimic nu s-ar schimba şi am primi 50% din bugetul care ne vine de la guvern, excluzând aici taxele şi impozite locale, am avea un buget de 5 miliarde. Dacă am primi 55%, să zicem că primim cu 5% mai mult, am avea 5,5 miliarde. Dacă am primi 60% şi sectoarele doar 40%, ele urmând să-şi le completeze, cum am zis, inclusiv din taxe şi impozite locale, am avea undeva la 6 de miliarde, cu 2,5 miliarde mai puţin, decât necesarul pe anul viitor”, a explicat Ciprian Ciucu.

Analiza realizată de noul primar al Capitalei arată că, pentru funcționare, municipiul cheltuiește aproximativ 8 miliarde de lei, în timp ce pentru dezvoltare și investiții suma alocată este mai mică de 1 miliard. Ciucu explică că, în cazul sectoarelor Capitalei, situația este „mai echilibrată”, partea destinată dezvoltării fiind mai mare. Edilul subliniază că, în aceste condiții financiare, primarul general dispune de o „infimă marjă de manevră și flexibilitate” dacă nu se vor implementa reforme structurale privind bugetul Capitalei.

„Subvenţiile mănâncă bugetul. Avem două găuri structurale majore (transportul şi termoficarea – n.r.)mncare ne duc în pragul falimentului, dacă nu vom face ceva în 2026 şi aici mă angajez să facem ceva, nu doar să mergem să stăm cu mâna întinsă la guvern. Vor fi nişte reforme structurale pe parcursul anului 2026 şi voi avea nevoie de tot sprijinul Constituţiei Generale. Comparativ cu alte capitale europene avem această subfinanţare structurală. Conflictul pe care l-aţi văzut în trecut între PMB şi sectoare nu este unul personal. Este unul structural. Avem competenţe suprapuse şi trebuie să facem ordine în ele. (…) Dar banii trebuie să urmeze competenţele legale. Despre asta este vorba la sfârşitul zilei. De aici a intervenit această problemă care s-a acumulat în timp, an de an”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Primăria București și instituțiile ori societățile aflate în subordine înregistrează datorii totale de peste 2 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora este acumulată de Societatea de Transport București (STB), care, dacă nu își achită obligațiile, se află aproape de faliment.

Edilul a precizat că a analizat date financiare privind activitatea principalelor companii ale Primăriei pe ultimii zece ani. Conform acestora, datoriile Primăriei se ridică la 2,105 miliarde de lei, structurate astfel: 811 milioane lei pentru subvenția la transport, 504 milioane lei pentru subvenția la termoficare, 470 milioane lei pentru ajutoare sociale, 232 milioane lei datorii ale instituțiilor subordonate și 88 milioane lei către omul de afaceri Costică Constanda, pentru care s-au făcut eşalonări după ce a câștigat un proces în instanță.

Despre STB, primarul a subliniat că plățile și creditele bugetare pentru compania de transport „au început să explodeze” începând cu 2019, după transformarea fostei regii de transport în STB, iar compania acumulează datorii de peste un miliard de lei către bugetul de stat, majoritatea provenind din neplata contribuțiilor pentru angajați.

„În acest moment, nu avem 2025, dar vă zic că este mult mai mult decât 2024, pentru că ştiu pe din afară, este 1,38 de miliarde astăzi, datoria pe care STB o are la ANAF. Deci din punctul meu de vedere, cu această datorie, dacă noi nu plătim la timp acele eşalonări pe care le-a gândit fostul primar general, această societate este aproape un faliment. Şi nu mi-este frică să pronunţ acest cuvânt. Deci, vorbim despre 1,38 de miliarde, încă o dată, datorii pe care STB le are către ANAF”, a afirmat Ciprian Ciucu, sâmbătă, în prima conferinţă de presă susţinută ca primar general al Capitalei.

În privința RADET/Termoenergetica, primarul a precizat că bugetul instituției a crescut constant din 2019, cu excepția anilor 2024 și 2025, când s-au înregistrat scăderi ca urmare a începerii lucrărilor de reparații la conducte. De asemenea, Termoenergetica are datorii către ANAF; edilul a menționat că există o datorie de 3 miliarde de lei pentru care Primăria se află în litigiu, la care se adaugă și alte debite.