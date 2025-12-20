Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat sâmbătă situația financiară a Primăriei Municipiului București, subliniind că bugetul este grav dezechilibrat, iar marile companii municipale se confruntă cu probleme serioase.

Potrivit acestuia, peste 53% din cheltuieli sunt alocate transportului public și sistemului de termoficare, iar dacă se adaugă plățile sociale, sănătatea, cultura și datoriile istorice, procentul depășește 60%.

Ciucu a arătat că aceste dificultăți s-au acumulat în ultimul deceniu și a apreciat eforturile fostului primar general, actual președinte al României, Nicușor Dan, declarând că este „o mică minune” că acesta a reușit să mențină primăria funcțională.

„Vreau să spun, din capul locului, că domnul preşedinte Nicuşor Dan a avut şi are dreptate în ceea ce priveşte problema structurală a bugetului municipiului Bucureşti. (…) Este o mică minune faptul că domnul fost primar general Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”, a afirmat Ciprian Ciucu la începutul primei sale conferinţe de presă ca primar general. ”Se observă că această primărie nu este agenţie de dezvoltare, în care primarul nu are o flexibilitate foarte mare să gândească proiecte şi politici, ci doar să ia bani de la Guvern, de unde-i vin, să facă plăţi mai departe. Asta este ce poate să facă orice primar general astăzi, că sunt eu, că este altcineva, altceva nu are de făcut decât să dea bani mai departe”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că una dintre cele mai grave situații se înregistrează la Societatea de Transport București (STB), unde datoriile către ANAF se ridică la aproximativ 1,38 miliarde de lei, majoritatea reprezentând contribuții sociale neplătite. Ciucu a avertizat că, fără achitarea acestor obligații, compania riscă insolvența.

El a precizat că bugetul STB a crescut rapid după 2019, ca urmare a reorganizării fostei RATB. Probleme similare apar și în sistemul de termoficare, unde bugetele au crescut semnificativ, iar Termoenergetica înregistrează la rândul său datorii importante către ANAF.

Primăria Capitalei se confruntă și cu cheltuieli „ascunse” de sute de milioane de lei, care nu sunt reflectate integral în execuțiile bugetare.

Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că municipalitatea are datorii curente de peste 500 de milioane de lei pentru subvenția la transport și peste 800 de milioane de lei pentru termoficare, la care se adaugă restanțe la plăți sociale, inclusiv pentru persoanele cu handicap, multe dintre acestea fiind moștenite din mandatele anterioare.

Pentru anul viitor, Ciucu estimează că Primăria Capitalei va avea nevoie de cel puțin 8,5 miliarde de lei doar pentru funcționare și plata datoriilor, fără a include investițiile sau proiectele de dezvoltare, ceea ce face „aproape imposibilă” echilibrarea bugetului în forma actuală.