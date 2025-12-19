Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au reconfirmat condamnarea definitivă a fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, respingând cererea sa de recurs în casație.

Fostul edil, aflat încă în urmărire internațională după ce a fost condamnat pentru fapte de corupție, atacase decizia Curții de Apel București prin această cale extraordinară de atac. În mai 2022, Curtea de Apel București îl condamnase pe Oprescu la 10 ani și opt luni de închisoare.

Între timp, Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia, însă autoritățile române nu au reușit atunci să convingă justiția elenă să execute mandatul european de arestare și să-l trimită într-o închisoare din România. Ulterior, fostul primar, acum în vârstă de 74 de ani, a obținut reducerea unei părți din pedeapsă după ce acuzația de abuz în serviciu a fost dezincriminată, fiind emis un nou mandat de executare a pedepsei, de această dată pentru 9 ani și opt luni de detenție.

În această toamnă, a avut loc un nou episod legat de reținerea și arestarea provizorie a lui Oprescu în Grecia, urmată de plasarea sub control judiciar, autoritățile elene refuzând pentru a doua oară să pună în aplicare mandatul european de arestare.

Sorin Oprescu a încercat să anuleze condamnarea sa definitivă, însă cererea sa a fost respinsă ca inadmisibilă, iar fostul primar a fost obligat să achite 200 de lei cheltuieli judiciare către stat.

În prezent, cât timp se află în Grecia, Oprescu poate rămâne fără probleme majore, însă dacă va călători într-o altă țară, fie din Uniunea Europeană, fie din afara acesteia, există un risc ridicat de arestare și de a fi supus din nou procedurilor prin care Ministerul Justiției de la București urmărește predarea sa către autoritățile române.