Călin Georgescu, alături de Horațiu Potra, a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. La primul termen al procesului, avocații au contestat modul în care a fost desemnat procurorul de ședință.

Apărarea a explicat că dosarul ar fi trebuit prezentat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, însă din lipsa unui reprezentant disponibil, la termen a participat un procuror de la Parchetul General.

Această situație, susțin avocații, ridică întrebări privind respectarea procedurilor legale în cadrul anchetei și asupra dreptului celor doi inculpați de a beneficia de o urmărire penală corectă și transparentă.

Un alt aspect discutat de apărare a fost compatibilitatea procurorilor care au instrumentat dosarul. Călin Georgescu și avocații săi au solicitat ca delegațiile procurorilor de la Parchetul General să fie atașate la dosar.

Scopul este de a verifica dacă ancheta a fost desfășurată în conformitate cu cadrul legal strict prevăzut de lege. În lipsa acestor documente, avocații susțin că există riscul ca probele administrate să nu fie complet valide din punct de vedere procedural.

În fața instanței, avocații au argumentat că verificarea acestor detalii este esențială pentru a asigura respectarea dreptului la apărare și pentru a evita posibile erori în cursul procesului.

Călin Georgescu și avocații săi au ridicat și probleme legate de dificultățile tehnice privind infrastructura Curții de Apel București. Accesul la probele electronice este limitat de echipamente care nu funcționează corespunzător, potrivit apărării.

Aceasta ar împiedica analiza integrală a probatoriului aflat pe suport electronic și ar putea afecta capacitatea avocaților de a formula o apărare completă și corectă.

Aceștia afirmă că nu au posibilitatea de a examina în totalitate probatoriul aflat pe suport electronic, deoarece echipamentele puse la dispoziție nu funcționează corespunzător, ceea ce le restricționează accesul la probele administrate de anchetatori.

Judecătorii urmează să evalueze dacă aceste probleme tehnice pot constitui un impediment real în desfășurarea procesului.

Atât avocații lui Călin Georgescu, cât și cei ai lui Horațiu Potra, au solicitat instanței să dispună returnarea dosarului la Parchetul General. Motivul invocat este existența unor nereguli procedurale care, în opinia apărării, ar putea împiedica desfășurarea corectă a procesului.

Avocații au insistat că este necesară clarificarea tuturor aspectelor procedurale înainte de începerea judecății propriu-zise, astfel încât drepturile celor doi inculpați să fie protejate pe deplin.

Decizia Curții de Apel București privind legalitatea elementelor semnalate este așteptată la următorul termen, programat pentru 21 ianuarie. Până atunci, procesul nu poate avansa și rămâne sub semnul verificării riguroase a modului în care a fost instrumentat dosarul.