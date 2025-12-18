Andrei Caramitru a pornit de la cele două volume semnate de Călin Georgescu, respectiv „Cumpăna României” și „Marea Renaștere. Ieșirea din Matrix”. Potrivit lui Caramitru, analiza recenziilor și a ideilor prezentate în aceste cărți arată o viziune politică radicală, care merge mult dincolo de discursul public obișnuit al fostului candidat.

Caramitru afirmă că, dincolo de formulările generale, în cărți sunt prezentate propuneri clare privind reorganizarea profundă a societății românești. În opinia sa, aceste idei pot fi analizate comparativ cu modele istorice cunoscute.

Potrivit interpretării făcute de Andrei Caramitru, una dintre direcțiile centrale promovate de Călin Georgescu ar fi retragerea României din Uniunea Europeană și din alte organizații internaționale. Această poziție ar fi însoțită de o restructurare completă a economiei.

Caramitru susține că, în cărțile sale, Georgescu ar propune ca terenurile agricole să fie redistribuite și organizate în cooperative cu fundament religios. Agricultura ar deveni principalul pilon economic, cu accent pe activități tradiționale și pe revenirea masivă a populației la sat.

Analistul mai afirmă că în viziunea descrisă în volumele respective apare și ideea unei societăți construite pe un set unic de valori religioase. În această logică, respectarea unui anumit tip de creștinism și a unor eroi istorici ar deveni obligatorie, iar liderul ar ocupa un rol central în acest sistem.

Caramitru interpretează aceste elemente ca fiind parte a unui proiect ideologic coerent, nu simple opinii izolate sau metafore.

„În sfârșit a citit cineva cărțile lui cegeu și a analizat ce propune scris și tipărit. Pe lângă povești și brambureli. Chestia e simplă și e așa : – ieșirea din UE și din orice organizație internațională – luat tot pământul din România și împărțit la țărani care să facă cooperative creștine și să producă agricultură (roșii, industria calului de astea) – interzis avortul – toată lumea trebuie să fie creștină pe definiția lui și să respecte eroii istorici. Cu el în mijloc alesul”, scrie Caramitru pe pagina sa de Facebook.

În analiza sa, Andrei Caramitru face o paralelă între ideile atribuite lui Călin Georgescu și planuri economice și sociale promovate în trecut de Uniunea Sovietică. El amintește de planul Valev, care prevedea menținerea României într-o stare agrară, în timp ce alte state se industrializau.

De asemenea, Caramitru compară conceptul cooperativizării forțate și al reeducării prin muncă agricolă cu Revoluția Culturală din China și cu regimul khmerilor roșii din Cambodgia. În opinia sa, aceste precedente istorice au fost asociate cu episoade de violență extremă și pierderi masive de vieți omenești.

Potrivit analistului, ideile prezentate în cărțile lui Călin Georgescu nu pot fi încadrate în zona clasică a extremismului de dreapta. El susține că este vorba despre o viziune apropiată de comunismul de tip maoist, adaptată printr-un discurs religios și elemente de tip new age.