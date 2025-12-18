Mișcarea „Un partid pentru Călin Georgescu” a fost lansată recent online și urmărește să creeze o comunitate politică concentrată în jurul fostului candidat la prezidențiale. Inițiatorii promovează ideea unui partid care să susțină direct mesajele și valorile suveranistului.

Potrivit descrierilor publice ale grupului, Călin Georgescu este prezentat drept „un om chinuit de o clasă politică ilegitimă”. Susținătorii sunt invitați să se alăture unei structuri care să canalizeze sprijinul electoral și social pentru Georgescu, creând un nucleu politic distinct de partidele tradiționale.

Inițiativa vizează consolidarea unui segment de electorat care consideră că actorii politici existenți nu mai reflectă interesele cetățenilor. Prin crearea unui partid propriu, susținătorii speră să ofere un cadru formal care să legitimeze prezența lui Georgescu în peisajul politic și să-i asigure vizibilitate în viitoarele scrutine.

Cristian Andrei, consultant politic și fondator al Agenției de Rating Politic, a comentat pentru Ziare.com că inițiativa ar putea avea efecte contraproductive pentru imaginea lui Georgescu. Expertul subliniază că strategia liderului se bazează pe percepția sa de independent, situat „deasupra tuturor” formațiunilor politice.

„Dacă ne gândim la Călin Georgescu drept un candidat la prezidențiale care se vrea independent și cumva deasupra tuturor, deasupra societății, cu un brand autodefinit drept mesianic. Orice situație în care s-ar asocia cu jocuri și intrigi politice, cu negocieri parlamentare, ar eroda mult din această aură pe care și-o întreține”, a explicat Cristian Andrei.

Expertul precizează că imaginea mesianică a lui Georgescu este un avantaj electoral, deoarece îi permite să se diferențieze clar de partidele tradiționale. Orice asociere formală cu o formațiune politică ar putea diminua această percepție, afectând modul în care este receptat de electorat.

Potrivit analistului, planul politic al lui Călin Georgescu nu implică integrarea în sistemul clasic de coaliții sau negocieri parlamentare. El subliniază că liderul se poziționează în mod deliberat în afara mecanismelor obișnuite ale puterii.

„Călin Georgescu nu acționează ca un actor politic normal care și-ar dori să intre într-un dialog și într-o luptă obișnuită de putere, să facă majorități și coaliții, ci el neagă legitimitatea întregului sistem politic. Asta e esența brandului său și mișcării politice din jurul său și nu va renunța la ea”, a adăugat Cristian Andrei.

Această abordare explică de ce o structură formală de partid ar putea fi percepută ca un risc. Strategia sa de independență și de opoziție față de sistemul existent constituie nucleul imaginii publice și al mesajului electoral, ceea ce complică integrarea într-o formațiune organizată.

Analistul punctează că, deși susținătorii pot considera că un partid ar crește vizibilitatea lui Georgescu, efectul real ar putea fi diminuarea percepției de lider neafiliat, ceea ce i-ar afecta avantajul competitiv în fața altor candidați.