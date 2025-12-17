Tribunalul București a respins miercuri, 17 decembrie, contestația formulată de Călin Georgescu împotriva deciziei prin care prima instanță a dispus menținerea măsurii controlului judiciar în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară.

Hotărârea instanței este definitivă și confirmă soluția pronunțată anterior de judecătorul de cameră preliminară.

Potrivit minutei instanței, judecătorii au respins ca nefondată contestația formulată de inculpat împotriva încheierii pronunțate la data de 9 decembrie 2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoria Sectorului 1.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat GEORGESCU CĂLIN împotriva Încheierii din camera de consiliu din data de 09.12.2025 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.4”, potrivit minutei Tribunalului București.

Mai mult, Călin Georgescu este și bun de plată. Totodată, instanța a stabilit ca acesta să achite suma de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Decizia Tribunalului București menține, în mod practic, hotărârea pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 în data de 12 decembrie, care a confirmat măsura controlului judiciar instituită încă din luna februarie a acestui an. Măsura rămâne în vigoare pe durata procedurilor judiciare, în contextul gravității acuzațiilor formulate de procurori.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, este trimis în judecată pentru infracțiunea de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și pentru promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată, prin cinci acte materiale distincte.

Anchetatorii arată în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, inculpatul ar fi promovat în mod repetat, prin diverse mijloace și în contexte publice diferite, idei și concepții asociate curentelor fasciste și legionare.

Procurorii susțin că acesta ar fi susținut mobilizarea în masă a națiunii pentru o presupusă regenerare și renaștere, sub forma unei palingeneze care presupune crearea unui „om nou”, în cadrul unui discurs cu accente mistice creștin-ortodoxe, inclusiv cu acceptarea implicită a utilizării violenței și a necesității apariției unui lider carismatic, autoritar și predestinat.

De asemenea, ancheta indică glorificarea excesivă a trecutului istoric, prezentarea națiunii ca victimă a unor inamici externi, promovarea unui ultranaționalism populist cu nucleu mitic creștin și elogierea mareșalului Ion Antonescu, condamnat definitiv pentru crime de război, inclusiv prin imitarea gesturilor, tonului și discursului acestuia.

În același dosar, este menționat și un episod din 2 octombrie 2021, când inculpatul ar fi efectuat salutul legionar în cadrul unui discurs susținut în Piața Universității, la un protest împotriva restricțiilor pandemice.

Dosarul a trecut recent de etapa camerei preliminare, însă decizia inițială nu fusese definitivă până la soluția pronunțată de Tribunalul București. În paralel, Călin Georgescu mai este trimis în judecată într-un alt dosar, aflat tot în camera preliminară, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de Horațiu Potra.