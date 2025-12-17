Gabriel Biriș a declarat că reducerea salariilor cu un procent identic pentru toți funcționarii publici nu reprezintă o soluție corectă. În opinia sa, o astfel de măsură ar demotiva angajații care își fac treaba și ar menține în sistem persoane ineficiente.

Analistul a susținut că administrația publică are nevoie de o selecție reală a personalului și de concedierea celor care nu performează, indiferent de afilierea politică, transmite Antena 3 CNN.

Potrivit lui Gabriel Biriș, problema principală nu este nivelul salariilor, ci structura aparatului bugetar. El a afirmat că demiterea angajaților ineficienți ar fi o soluție mai corectă decât reducerea veniturilor tuturor bugetarilor.

În acest context, Biriș a subliniat că măsurile trebuie aplicate diferențiat, în funcție de activitatea fiecărei instituții și de performanța angajaților.

„Un lucru foarte rău ar fi acum să se scadă salariile otova. Pentru că ce faci? Demotivezi oamenii care muncesc și ții toate loazele în sistem? Trebuie dați afară. Toate loazele și liberali și pesediști”, a spus avocatul Gabriel Biriș.

Gabriel Biriș a atras atenția că Guvernul trebuie să fie responsabil în pregătirea bugetului pentru anul 2026. El a explicat că Executivul are obligația de a reduce deficitul bugetar și de a ține cont de presiunile suplimentare generate de îmbătrânirea populației și de creșterea cheltuielilor cu apărarea.

Potrivit acestuia, reducerea deficitului de la 8,5% la cel mult 6,5% din PIB presupune atât diminuarea cheltuielilor, cât și creșterea veniturilor, nu doar majorări de taxe.

„În primul rând testul pe care trebuie să îl treacă Coaliția asta e testul responsabilității față de țară. E vorba de responsabilitate, e primul buget, trebuie să reducă de la 8,5 la 6,5 maxim deficitul, deci 2% din PIB, asta în condițiile în care populația deja îmbătrânită se pensionează mai mult și e presiune pe pensii, trebuie să creștem și cheltuielile pe apărare. Până acum nu am văzut reforme, să fim serioși, am văzut doar creșteri de impozite. Reformă e să schimbi ceva într-un timp rezonabil nu peste 20 de ani. Trebuie crescute veniturile și reduse cheltuielile asta e clar”, a spus Biriș.

Partidele din Coaliția de guvernare nu au ajuns la un acord privind modalitatea de reducere a cheltuielilor din sectorul public. Premierul Ilie Bolojan, susținut de PNL și USR, a vorbit despre posibile tăieri salariale de 10%.

De cealaltă parte, PSD susține reducerea cheltuielilor cu 10%, dar lasă la latitudinea autorităților locale modul concret de realizare a economiilor.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul nu susține tăierea salariilor în sectorul bugetar, dar este de acord cu eficientizarea aparatului central.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat că percepția unei reduceri uniforme de 10% a tuturor salariilor este eronată. El a subliniat că eventualele ajustări trebuie făcute punctual, acolo unde se impun, nu aplicate generalizat.