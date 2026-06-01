Gabriel Biriș critică dur guvernele tehnocrate. Fostul secretar de stat consideră că acestea nu funcționează pe termen lung: Nu are ce să caute la guvernare

Avocatul fiscal Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor în perioada Guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș, consideră că un executiv format din tehnocrați nu reprezintă o soluție potrivită pentru România decât în situații excepționale și pentru intervale limitate de timp. Acesta și-a argumentat poziția prin propria experiență în administrație și a susținut că guvernarea trebuie asumată de partidele politice care primesc mandatul cetățenilor prin vot.

Biriș a explicat că participarea sa în Guvernul Cioloș l-a convins că un astfel de model nu funcționează eficient pe termen lung. În opinia sa, responsabilitatea actului de guvernare trebuie să aparțină formațiunilor politice alese de cetățeni, deoarece acestea răspund în fața electoratului pentru deciziile luate.

„Vorbesc din experiență. Am făcut parte dintr-un guvern tehnocrat, am fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor în Guvernul Cioloș și știu că nu funcționează. Guvernarea trebuie asumată politic. Noi, cetățenii, din când în când, o dată la patru ani, mergem să votăm partidele care să intre în Parlament. Deci guvernarea trebuie asumată politic, pentru că este vorba despre responsabilitate, iar responsabilitatea este în fața celor care ți-au dat mandat, adică cetățenii”, a spus Biriș la Antena 3.

Fostul secretar de stat a subliniat că guvernele tehnocrate pot avea un rol în perioade de criză, însă doar ca soluții temporare. El a amintit contextul în care a fost instalat Guvernul Cioloș, după tragedia de la Colectiv și după plecarea Guvernului condus de Victor Ponta, într-un moment în care țara trebuia administrată până la organizarea alegerilor parlamentare programate aproximativ un an mai târziu.

Potrivit lui Gabriel Biriș, una dintre dificultățile majore ale unui guvern de specialiști este lipsa susținerii politice necesare pentru promovarea unor reforme importante. El a oferit ca exemplu perioada petrecută la Ministerul Finanțelor, când Executivul a întâmpinat probleme în adoptarea unor măsuri fiscale și nu a reușit să promoveze anumite modificări ale Codului fiscal nici măcar prin ordonanțe în perioada verii.

„În momentul în care vorbești de un guvern tehnocrat, vorbești de un guvern de criză, pe o perioadă scurtă. Să nu uităm că data trecută când am avut guvern tehnocrat am avut o criză mare și urmau alegerile după un an. A fost după Colectiv, când Guvernul Ponta a plecat și trebuia țara gestionată până la alegeri”, a mai spus avocatul.

Fostul oficial a readus în discuție și circumstanțele care au dus la plecarea sa din Guvernul Cioloș. Potrivit acestuia, motivul principal al demisiei a fost schimbarea de poziție a premierului Dacian Cioloș și a ministrului de Finanțe de atunci, Anca Dragu, în privința reformei impozitării veniturilor personale.

Biriș a explicat că proiectul promovat de el prevedea plafonarea bazei de calcul pentru contribuțiile sociale, eliminarea unor excepții fiscale și stabilirea sarcinii fiscale în funcție de veniturile reale ale contribuabililor. Reforma urmărea, de asemenea, mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și introducerea unor măsuri destinate combaterii evaziunii fiscale.

„Motivul pentru care eu am plecat înainte de final din Guvernul Cioloș a fost că domnul Cioloș și doamna Dragu s-au răzgândit pe reforma impozitării veniturilor personale”, a spus Gabriel Biriș.

Printre măsurile propuse se numărau și mecanisme de transparentizare a sumelor transferate sau ascunse în paradisuri fiscale. Potrivit lui Gabriel Biriș, proiectul a fost abandonat în urma presiunilor politice exercitate asupra conducerii Guvernului.

Acesta a susținut că, în perioada respectivă, reprezentanți ai PSD au criticat dur propunerile sale și l-au acuzat de promovarea unor măsuri considerate inacceptabile. Cu toate acestea, fostul secretar de stat afirmă că, la doar câteva luni după retragerea proiectului, măsurile respective au fost incluse în programul de guvernare al PSD și au fost implementate în anul următor.

„Probabil că sub presiunea politicului, l-au răzgândit și pe Dacian Cioloș, și pe Anca Dragu. Au retras susținerea. PSD-iștii mi-au zis că sunt fascist, că sunt trădător, că este o bazaconie. Și, la două luni, măsura despre care spuneau că este fascistă am văzut-o în programul lor de guvernare, iar în anul următor au implementat-o”, a mai spus Biriș.

În opinia lui Gabriel Biriș, responsabilitatea conducerii țării trebuie să revină exclusiv partidelor politice. El consideră că, atunci când un guvern este înlăturat, forțele politice trebuie să își asume formarea unui nou executiv, deoarece orice altă soluție riscă să altereze sensul votului exprimat de cetățeni.

„Nu are ce să caute un guvern tehnocrat la guvernare. Politicienii trebuie să își asume. Au dat jos guvernul, trebuie să pună guvern, pentru că altfel denaturăm scopul votului”, a conchis Gabriel Biriș.

