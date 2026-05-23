Potrivit explicațiilor oferite de Gabriel Biriș într-o postare publicată pe Facebook, noua reglementare, adoptată de Camera Deputaților și aflată încă în etapa de promulgare, prevede ca sumele acordate salariaților sub formă de participare la profit să nu mai fie supuse contribuțiilor sociale.

Astfel, asupra acestor venituri s-ar aplica doar impozitul pe venit de 10%, fără contribuția la pensii (CAS) de 25% și fără contribuția la sănătate (CASS) de 10%.

Facilitatea fiscală ar urma să se aplice doar pentru sumele reprezentând maximum 15% din profitul companiei și exclusiv angajaților care au o vechime de cel puțin 24 de luni în cadrul firmei.

Gabriel Biriș a explicat că și în prezent companiile pot acorda astfel de sume, însă acestea sunt tratate fiscal ca venituri salariale și suportă aceeași sarcină fiscală totală ca salariile obișnuite.

În opinia sa, noua regulă va transforma participarea la profit într-un instrument atractiv de optimizare fiscală pentru multe companii și angajați.

Una dintre principalele critici formulate de Gabriel Biriș vizează tratamentul fiscal diferit aplicat unor venituri care provin, în esență, din aceeași activitate economică.

Acesta arată că facilitatea creează o diferență între angajații companiilor profitabile și cei care lucrează în firme aflate în dificultate sau în sectoare afectate de diferite probleme economice.

De asemenea, Biriș susține că măsura nu poate fi aplicată în cazul unor forme de organizare precum cabinetele de avocatură, birourile notariale, întreprinderile individuale sau alte profesii independente, unde nu există noțiunea de profit distribuit angajaților în aceeași formă ca în cazul societăților comerciale.

Potrivit acestuia, noua reglementare generează și o diferență de tratament între angajați și antreprenori.

Gabriel Biriș afirmă că participarea angajaților la profit ar urma să fie impozitată cu doar 10%, în timp ce dividendele încasate de proprietarii companiilor sunt taxate cu 16%, la care se poate adăuga și contribuția la sănătate, în anumite condiții.

În analiza sa, consultantul fiscal consideră că noua facilitate poate genera și tensiuni între angajați și investitori.

Potrivit acestuia, angajații ar putea avea așteptări privind distribuirea unei părți din profit, în timp ce acționarii sau proprietarii companiilor ar putea prefera reinvestirea câștigurilor pentru dezvoltarea afacerii.

Gabriel Biriș atrage atenția și asupra impactului bugetar al măsurii. Chiar dacă efectul imediat asupra veniturilor statului ar putea fi limitat, el consideră că actuala situație a finanțelor publice nu permite introducerea unor noi facilități fiscale fără identificarea unor surse de compensare.

Biriș precizează că nu este împotriva reducerii fiscalității pe muncă. Dimpotrivă, el consideră că nivelul actual al taxării salariilor este ridicat și că sunt necesare reforme în acest domeniu.

Totuși, în opinia sa, eventualele reduceri de taxe ar trebui să fie aplicate uniform tuturor contribuabililor și să nu depindă de forma în care sunt obținute veniturile sau de categoria profesională din care face parte contribuabilul.