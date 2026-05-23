Participarea la profit ar urma să fie taxată doar cu impozitul pe venit
Potrivit explicațiilor oferite de Gabriel Biriș într-o postare publicată pe Facebook, noua reglementare, adoptată de Camera Deputaților și aflată încă în etapa de promulgare, prevede ca sumele acordate salariaților sub formă de participare la profit să nu mai fie supuse contribuțiilor sociale.
Astfel, asupra acestor venituri s-ar aplica doar impozitul pe venit de 10%, fără contribuția la pensii (CAS) de 25% și fără contribuția la sănătate (CASS) de 10%.
Facilitatea fiscală ar urma să se aplice doar pentru sumele reprezentând maximum 15% din profitul companiei și exclusiv angajaților care au o vechime de cel puțin 24 de luni în cadrul firmei.
Gabriel Biriș a explicat că și în prezent companiile pot acorda astfel de sume, însă acestea sunt tratate fiscal ca venituri salariale și suportă aceeași sarcină fiscală totală ca salariile obișnuite.
În opinia sa, noua regulă va transforma participarea la profit într-un instrument atractiv de optimizare fiscală pentru multe companii și angajați.
Măsura creează noi diferențe între contribuabili
Una dintre principalele critici formulate de Gabriel Biriș vizează tratamentul fiscal diferit aplicat unor venituri care provin, în esență, din aceeași activitate economică.
Acesta arată că facilitatea creează o diferență între angajații companiilor profitabile și cei care lucrează în firme aflate în dificultate sau în sectoare afectate de diferite probleme economice.
De asemenea, Biriș susține că măsura nu poate fi aplicată în cazul unor forme de organizare precum cabinetele de avocatură, birourile notariale, întreprinderile individuale sau alte profesii independente, unde nu există noțiunea de profit distribuit angajaților în aceeași formă ca în cazul societăților comerciale.
Potrivit acestuia, noua reglementare generează și o diferență de tratament între angajați și antreprenori.
Gabriel Biriș afirmă că participarea angajaților la profit ar urma să fie impozitată cu doar 10%, în timp ce dividendele încasate de proprietarii companiilor sunt taxate cu 16%, la care se poate adăuga și contribuția la sănătate, în anumite condiții.
Posibile efecte asupra companiilor și investițiilor
În analiza sa, consultantul fiscal consideră că noua facilitate poate genera și tensiuni între angajați și investitori.
Potrivit acestuia, angajații ar putea avea așteptări privind distribuirea unei părți din profit, în timp ce acționarii sau proprietarii companiilor ar putea prefera reinvestirea câștigurilor pentru dezvoltarea afacerii.
Gabriel Biriș atrage atenția și asupra impactului bugetar al măsurii. Chiar dacă efectul imediat asupra veniturilor statului ar putea fi limitat, el consideră că actuala situație a finanțelor publice nu permite introducerea unor noi facilități fiscale fără identificarea unor surse de compensare.
Reducerea taxării muncii, dar prin măsuri aplicabile tuturor
Biriș precizează că nu este împotriva reducerii fiscalității pe muncă. Dimpotrivă, el consideră că nivelul actual al taxării salariilor este ridicat și că sunt necesare reforme în acest domeniu.
Totuși, în opinia sa, eventualele reduceri de taxe ar trebui să fie aplicate uniform tuturor contribuabililor și să nu depindă de forma în care sunt obținute veniturile sau de categoria profesională din care face parte contribuabilul.
„Dupa cresteri de impozite, avem acum si scaderi (masive, dar doar pentru cativa)!
Avem o noua modificare fiscala, de data aceasta in sensul eliminarii CAS si CASS pentru sumele primite de aganjati ca participare la profit. Ce prevedea legea asta, aprobata in Camera (decizionala), dar inca nepromulgata:
– Sumele platite de companii angajatilor cu titlu de participare la profit, vor fi supuse doar impozitului pe venit (10%), nu si CASS (10%) si CAS (25%). Astfel, SFT scade de la 41,5% la 10% (!!!);
– Facilitatea se aplica doar in limita a 15% din profit si doar pentru angajatii cu vechime de cel putin 24 de luni.
Sa spunem ca posibilitatea de a plati astfel de sume exista si pana in prezent, aplicarea ei nefiind interesanta – nici pentru companii si nici pentru angajati, din cauza ca sumele erau asimilate salariilor (SFT 41,5%). Este de presupus ca de acum incolo, noul instrument va fi folosit intens pentru planificare fiscala, chiar daca exista cateva prevederi care o fac mai dificila (24 luni, interdictie diminuare salarii).
Cateva observatii:
1. Este inca o fractura in impozitarea veniturilor personale. Am aratat in studiul prezentat recent de The Tax Institute de ce consideram ca asezarea SFT in functei de CUM castigam si nu de CAT este una extrem de paguboasa, prezentand si un set de propuneri pentru reformarea pe baza morale a acestui domeniu;
2. Creeaza o discriminare: intre angajatii companiilor cu profit si ai companiilor care sufera din diverse motive, multe neimputabile lor (generate de politici publice inepte);
3. Mai creeaza o discriminare: intre angajatii firmelor si cei ai societatilor civile profesionale (avocati, notari, intreprinderi individuale, microintreprinderi, etc), acestea din urma neavand “profit”, ci “venit”…
4. Mai genereaza o discriminare absurda:
– “participarea” angajatilor la profitul companiei este impozitata cu 10%, dar
– “participarea” antreprenorilor la profit (prin dividende) este impozitata cu 16% (adica cu 60% mai mult). In plus, antreprenorul mai are de dat si CASS 10% (la max. 24 salarii minime), pe cand angajatul nu, iar asta poate usor dubla SFT pentru participarea antreprenorului la profit, fata de angajati.
E logic, nu? Sa-i “ardem” pe cei care isi asuma riscul investitiei, ca aia oricum sunt putini si nu ne intereseaza la vot…
5. Creeaza o presiune absurda ce poate duce la tensiuni intre angajati (carora li se creeaza asteptari) si investitori, care poate isi doresc sa reinvesteasca profiturile, nu sa le distribuie;
6. Nu in ultimul rand, tinand cont de contextul bugetar, nu stim care este impactul masurii. Oricum, chiar si daca va fi foarte mic (asa cred ca va fi initial), nu ni-l permitem – ca adauga la imprumuturi.
Opinia mea nu este deci favorabila acestei masuri. Sunt alte solutii pentru a stimula economia, nu de acest tip (“divide et impera”).
Cred cu tarie ca SFT pe munca trebuie redusa, avem si propuneri in sensul acesta in studiul The Tax Institute, studiu ce poate fi descarcat de pe www.taxinstitute.ro.
Cred ca avem nevoie de masuri incluzive, de care sa poata beneficia toti contribuabilii, nu numai unii: SFT trebuie sa depinda exclusiv de CAT castigam si nu de CUM, iar acum va depinde si de cine plateste venitul…”, transmite avocatul Gabriel Biriș într-o postare pe Facebook.
