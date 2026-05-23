În România, cercetarea a fost realizată de Undelucram.ro în perioada 30 martie – 30 aprilie 2026 și a inclus 5.173 de răspunsuri din partea profesioniștilor din întreaga țară.

Sondajul a acoperit toate industriile importante, printre care sectorul bancar și de asigurări, IT-ul, comerțul, producția industrială, agricultura și serviciile medicale, precum și toate categoriile de experiență și grupe de vârstă.

„Datele din România spun o poveste despre presiune lentă. Jumătate dintre angajați sunt nemulțumiți, mai mult de jumătate sunt deschiși să plece, iar conversația despre inteligența artificială se întâmplă peste tot, cu excepția comunicării formale din HR. Angajatorii care recunosc ceea ce echipele lor știu deja, că relația de muncă s-a schimbat, vor păstra talentele care definesc următorul deceniu”, declară Costin Tudor, CEO wherewework Group.

Mai mult de jumătate dintre angajații din România consideră că salariul lor nu reflectă corect munca depusă, iar tot mai mulți resimt presiunea costurilor ridicate și a nesiguranței economice, potrivit unui sondaj realizat de Undelucram.ro.

Datele arată că 52% dintre respondenți sunt nemulțumiți de salariul actual, în timp ce doar aproximativ unul din cinci declară că este mulțumit de nivelul veniturilor. Totodată, 55,7% consideră că sunt plătiți sub nivelul pieței comparativ cu persoane care au experiență similară.

Presiunea financiară continuă să crească, iar 43,3% dintre participanți spun că puterea lor de cumpărare s-a redus în ultimele 12 luni. Principalele motive invocate sunt diferența dintre salarii și costul vieții, precum și creșterea cheltuielilor zilnice. Aproape 9% dintre respondenți indică ratele și datoriile bancare drept principala sursă de stres financiar.

Sondajul mai arată că doar un număr redus de angajați se consideră într-o situație financiară confortabilă, în timp ce majoritatea spun că veniturile acoperă strict cheltuielile de bază sau permit un trai decent doar cu atenție constantă la cheltuieli.

În ceea ce privește inteligența artificială, percepțiile sunt împărțite. O parte dintre angajați văd AI-ul ca pe un instrument de productivitate, în timp ce alții se tem că tehnologia le va reduce atribuțiile sau chiar oportunitățile profesionale. Cei mai afectați par să fie freelancerii și angajații din industriile creative, unde tot mai mulți clienți folosesc instrumente de inteligență artificială pentru design, copywriting sau creare de conținut.

Totodată, mobilitatea profesională rămâne ridicată: 57% dintre respondenți spun că sunt dispuși să își schimbe locul de muncă în următoarele șase luni, iar principalul motiv este obținerea unui salariu mai mare. Alte motive importante sunt stabilitatea profesională, oportunitățile de dezvoltare și flexibilitatea programului.

Sondajul evidențiază și un nivel ridicat de nesiguranță privind păstrarea locului de muncă. Peste jumătate dintre participanți spun că sunt preocupați de posibilitatea concedierilor, iar mai mult de o treime nu se simt siguri că își vor păstra actualul rol în următorul an.