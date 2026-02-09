Platforma Undelucram.ro a publicat clasamentul anual al celor mai apreciați angajatori din România, o inițiativă care își propune să ofere mai multă transparență pe piața muncii prin intermediul opiniilor exprimate de angajați actuali și foști. În ediția din 2025, analiza a inclus evaluări colectate în perioada octombrie 2024 – octombrie 2025 și a luat în calcul atât nota generală acordată companiilor, cât și criterii precum oportunitățile de avansare, pachetul salarial, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, calitatea managementului și valorile promovate la nivel organizațional.

Am discutat cu Maria Zoicaș, Director Resurse Umane, ING Bank România, despre principalele practici și valori culturale care au determinat poziționarea ING Bank România pe primul loc în clasament, dar și despre inițiativele strategice pe car ele au în plat pentru perioada următoare.

Maria Zoicaș, Director Resurse Umane, ING Bank România: Ne bucură mult recunoașterea din partea Undelucram.ro, mai ales pentru că vine direct din feedback-ul colegilor noștri. Cred că oamenii apreciază la ING cultura noastră deosebită, care se bazează pe grija pentru angajaţi, excelenţă şi invoaţie, alături de o mare flexibilitate, o comunicare transparentă şi, nu în ultimul rând, încrederea pe care o oferim. De ani buni încurajăm autonomia: colegii pot să vină cu idei, să testeze soluții noi și să își asume responsabilitatea pentru proiectele lor. Managerii sunt acolo mai degrabă ca sprijin, nu ca factor de control. În plus, încercăm să fim foarte clari: ce avem de făcut, de ce facem un lucru, cum contribuie munca fiecăruia la rezultatele băncii. Respectăm diferențele dintre noi, încurajăm opiniile diverse și le arătăm colegilor că vocea lor contează. Toate acestea, puse la un loc, cred că explică de ce oamenii aleg să rămână la ING și să ne recomande mai departe.

Maria Zoicaș, Director Resurse Umane, ING Bank România: Cel mai important indicator care ne arată că toate aceste programe funcţionează sunt sondajele şi clasamentele în care atât angajaţii noştri, cât şi candidaţii externi ne recunosc drept angajator de top: sondajul intern de satisfacţie a angajaţilor aduce la fiecare ediţie rezultate excelente care pozitionează ING în top 10% companii din toate domeniile şi geografii multiple, iar clasamentele externe ne poziţionează an de an în topul industriei de banking din România. Într-o eră a informaţiei instantanee, în care brandul de angajator se construieşte organic, prin mesaje directe care ajung în piaţă de la angajaţi, clienţi şi parteneri, aceste rezultate arată realitatea din interiorul ING Bank România: creştem lideri recunoscuţi de echipele lor şi nu numai, dezvoltăm profesionişti de top recunoscuţi de piaţă si ne avem grijă în permanenţă de starea de bine a echipelor noastre.

Pe lângă asta, desigur că analizăm, pentru fiecare program, atât participarea, feedbackul participanţilor si feedbackul trainerilor, cât şi impactul generat pentru participanţi și pentru echipele lor. Luăm în considerare și date legate de retenție și mobilitate internă. În funcție de ceea ce aflăm din aceste date, ajustăm programele – renunțăm la ce nu funcționează și extindem ce vedem că ajută cu adevărat echipele. Faptul că mulți colegi aleg să rămână în ING și să crească în interiorul băncii, schimbând roluri sau echipe, este un semn că programele de dezvoltare le sunt utile.

Maria Zoicaș, Director Resurse Umane, ING Bank România: Ne uităm tot timpul la cum arată, în realitate, viața de zi cu zi pentru colegii noștri și cum va arăta ea peste câțiva ani. Sunt câteva direcții la care lucrăm mai intens în perioada următoare. Una dintre ele ține de rolul liderilor în ING. Ne dorim manageri care să știe să dea direcție, dar în același timp să lase spațiu echipei să vină cu idei, să pună întrebări și să conteste, atunci când este cazul.

O altă direcție importantă este legată de competențele de viitor. Piața muncii se schimbă, rolurile se transformă, iar noi vrem ca oamenii din ING să aibă șansa să țină pasul cu aceste schimbări. De aceea investim în programe de upskilling si reskilling care dezvoltă competenţe de zone de AI, inovaţie, customer centricity, sustenabilitate şi numai.

Ne uităm cu atenție și la experiența colegilor tineri. De la cum arată primele săptămâni în organizație, până la tipul de proiecte în care sunt implicați și la spațiul pe care îl au pentru a-și spune părerea. Dacă reușim să le oferim un mediu în care să învețe, să fie ascultați și să simtă că pot contribui, atunci vom rămâne un angajator relevant și pentru generațiile care intră acum pe piața muncii. Faptul că am ajuns pe primul loc în topul Undelucram.ro ne confirmă că suntem pe drumul cel bun, dar ne și responsabilizează să continuăm investiția în oameni.

Maria Zoicaș, Director Resurse Umane, ING Bank România: Gen Z Board este un grup de 8 colegi tineri, aflați la început de carieră, care ne ajută să vedem banca prin ochii generației lor. Au fost selectați printr-un proces intern în care ne-am uitat la motivația lor, la curajul de a spune lucrurilor pe nume și la dorința de a contribui la schimbare.

Proiectul se află la început de drum: tinerii selectaţi au început să participe la sesiunile de board, au definit şi început să lucreze cu colegii mai experimentaţi la o soluţie dedicată clienţilor Gen Z şi în curand vor începe sesiunile de mentoring cu membrii boardului ING. Ne aşteptăm ca până la jumătatea anului să vedem deja implementate primele soluţii, produse sau servicii generate de Gen Z board.

Maria Zoicaș, Director Resurse Umane, ING Bank România: Noi plecăm de la o idee foarte simplă: angajații sunt primii noștri clienți. Dacă ei au o experiență bună cu banca, este mult mai probabil ca ei înşişi să creeze o experiență bună pentru clienții noştri.

Nu vorbim neapărat de o formulă matematică, dar vedem în timp același tipar: acolo unde există stabilitate în echipă, dialog sănătos între oameni și lideri, spațiu pentru inițiativă și învățare, apar și rezultate comerciale mai bune, iar feedback-ul clienților, inclusiv în NPS, este mai pozitiv. Nu pentru că cineva „apasă pe un buton”, ci pentru că relația dintre angajat și client devine mai naturală, mai umană.

De aceea ne uităm la satisfacția angajaților ca la o investiție în relația cu clienții, nu ca la un capitol separat. O cultură sănătoasă în interior este, de fapt, infrastructura invizibilă care face posibilă performanța de business.