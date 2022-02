Cum va evolua inflația în perioada următoare? Este unul din cele mai dezbătute subiecte din aceste zile

În acest context, Adrian Codirlasu, Vicepreședinte CFA România, a răspuns mai multor întrebări în cadrul evenimentului Earnings Report.

„Am avut bani printati de catre Bancile Centrale ca niciodata – de exemplu, in cazul FED, din 3 USD aflati circulatie, 2 USD au fost printati dupa izbugnirea padnemiei. Deci stimulul monetar a fost extrem de puternic, spune Codirlasu.

Disruptia lanturilor de aprovizionare – Masurile luate de state, de a asigura distantare, au intrerupt circulatia marfurilor intre state. De aici cresterile de pret. Avem o economie care isi revine, deci necesitate mai mare de energie, de aici preturile mai mari la energie. Avem pe de alta parte tranzitie de la un tip de energie, cea pe carbune, la energia verde, de aici iarasi o scadere temporara a ofertei de energie. Avem si posibilitatea ca Rusia sa invadeze Ucraina care iarasi ar duce pretul energiei in sus”, a declarat Adrian Codirlasu, conform unui comunicat al BVBescu.ro.

Mai apoi, acesta a fost întrebat ce vor face, în opinia lui, Băncile Centrale în lupta cu inflatia. Investitorii așteaptă în perioada următoare să vadă care vor fi deciziile Băncilor Centrale, pentru a încerca să intuiască ce se va întâmpla pe piețele financiare. Adrian Codirlasu crede că prețurile la energie sunt principalul aspect la care FED și ECB se uită în acest moment.

„Energia are un impact extrem de puternic asupra preturilor si inflatia trebuie cumva contracarata de bancile centrale si vedem: Prima a fost FED-ul, care a anuntat din martie cresterea ratei de dobanda. Apoi, saptamana trecuta, Banca Central Europeana a spus ca s-ar putea sa fie in acest an o majorare de rata de dobanda pe Euro. Iar Bancile Centrale din Europa Centrala si de Est, de ceva timp, majoreaza sustinut ratele de dobanda. Vedem un mediu extern in care inflatia este cuvantul cheie si inflatia va determina ceea ce se va intampla pe pietele financiare”, a mai spus vicepreședintele CFA România.

Ce diferențiază SUA de UE?

Acesta a explicat și ce diferențiază SUA de UE, în materie de agresivitatea cu care este combătută rata inflației.

„Ne uitam la inflatia „Core” (coșul de consum, din care se elimină componentele volatile și energia). Ce raman sunt preturile care pot fi impactate de o Banca Centrala prin politica de dobanda monetara. Iar aceasta inflatie core in SUA este de 5,5%, asadar mult peste tinta FED. De aici nevoia FED de a majora rata de dobanda de politica monetara. In schimb, in UE, vedem ca inflatia core a crescut de la aproximativ 1% catre 2,5%, tinta Bancii Centrale Europene fiind 2%, doar putin peste tinta punctuala. Din acest motiv, ECB are mai multa libertate in a-si seta politica monetara, deoarce in UE componenta persistenta a inflatiei este la mai putin de jumatate decat in SUA. Si de aici divergenta de politici monetare intre FED si ECB.

Componenta de inflatie este mai mica in UE decat si SUA din mai multe cauze. In primul rand, in SUA sunt mai putine taxe. Apoi, piata muncii este mult mai flexibila in USA decat in UE. Daca luam carburantii, in Romania si in toata Europa, jumatate din pretul litrului de benzina este reprezentat de taxe. In SUA este mai mic pretul combustibilului, deoarce si taxele aferente sunt mai mic. Prin urmare, atunci cand creste petrolul cu 50%, pretul va creste in SUA cam cu 50%, in Europa doar cu 25%, deoarece sunt acele taxe fixe.

In Romania, in general, inflatia s-a situat intre 2-5%. Acum a urcat peste 8% si in ultimul comunicat al BNR se precizeaza cu nu sunt excluse valori cu doua cifre ale inflatiei in 2022 – asadar, peste 10%”, a concluzionat vicepreședintele CFA România.

Dar cat de rea este, de fapt, situata?

Codirlasu consideră că nu ne aflăm neapărat în pragul unei crize economice, precizând că inflația mare este prețul pe care îl plătim pentru a trece peste pandemie.

„Economia globala creste, asadar din perspectiva cresterii economice, situatia este pozitiva. Economia creste, salariile cresc. Este adevarat, aceasta crestere economica vine si cu inflatie asociata. In opinia mea aceasta inflatie mare este pretul pe care il platim toti pentru a nu fi generat o depresiune economica in timpul crizei coronavirusului. Riscul era extrem de mare, pietele inghetasera, iar guvernele si bancile centrale au ales sa faca o suprareactie, nu o subreactie, de aici cantitatea aceasta extrem de ridicata de bani tipariti. Acesta este pretul pe care il platim pentru a fi depasit economic cu bine aceasta situatie creata de pandemie. Salariile, in cea mai mare parte, compenseaza majorarea de preturi.

Anul trecut, salariile au crescut cam cu 7%, inflatia a fost 8% – mai mult sau mai putin, s-a mentinut puterea de cumparare. Economia, in termeni reali, a crescut si va creste si anul acesta si anul viitor, atat in Romania cat si pe Glob. Econimia americana creste cu niste rate cu care de mult timp nu a mai crescut. Econimiile merg, veniturile merg, tocmai de aceasta apare si cererea mai mare care genereaza inflatia, spune Codirlasu.

Cred ca inflatia post-pandemie va fi mai mare peste tot decat cea ante-pandemie. Daca in UE era inainte 1%, acum poate va fi 2,5%. Daca in SUA era 2%, poate va fi 3-4%. Cred ca vor fi niste ani cu inflatie mult superioara fata de ce era inainte de pandemie. Inflatia va fi destul de multi ani mai persistenta”.

Ce spune Adrian Codirlasu despre rata inflației în România

Analistul financiar apreciază că decizia BNR de la începutul lunii februarie vine ca o continuare a politicii sale de ultima perioadă.

„In Romania am avut decizia Bancii Centrale care a ridicat dobanda cu 50 de puncte de baza. Majorarile anterioare au fost de cate 25 de puncte de baza, dar in acelasi timp a marit si cu cate 25 de puncte de baza si intervalul dintre facilitatea de credit si rata-cheie. Prin urmare cam 50 de puncte de baza au fost si precedentele majorari. BNR arata ingrijorari cu privire la inflatie, se mentioneaza in comunicatul BNR ca inflatia s-ar putea sa aiba 2 cifre anul acesta si abia apoi va cobori”, crede Adrian Codirlasu.

Acesta a fost întrebat și dacă deciziile Bancilor Centrale din 2021 legate de inflatie unele corecte au fost corecte. Astfel, Codirlasu crede că o abordare mai brutală a inflației ar fi lovit puternic economia.

„Cred ca este o situatia mai buna sa avem crestere economica cu inflatia decat inflatie mica in recesiune. In recesiune se pierd locuri de munca, raman oameni someri. Asa, oricine doreste isi gaseste un loc de munca in situatia actuala. Acesta a fost pretul pentru a nu avea o depresiune economica”, spune vicepreședintele CFA România.