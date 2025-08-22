În județul Hunedoara sunt 315.447 persoane asigurate. Dintre acestea, 13.319 sunt înregistrate ca coasigurate, adică beneficiază de asigurare prin altcineva (majoritatea din zona Văii Jiului).

De la începutul lunii august, aproximativ 900 de coasigurați și-au depus documentele pentru plata individuală a asigurării de sănătate la CAS Hunedoara. În fiecare zi, în medie 40 de persoane merg la CAS Hunedoara pentru a-și redobândi calitatea de asigurat.

Persoanele care au asigurare ca soț, soție sau părinți întreținuți fără venit își vor pierde acest drept începând cu 1 septembrie 2025, dacă nu încep să plătească contribuția de sănătate pe cont propriu. După această dată, pentru a rămâne asigurat, aceste persoane trebuie să depună declarația unică la Fisc (fie prin persoana asigurată de care depind, fie în nume propriu) și să plătească contribuția.

„Depunem toate eforturile pentru a sprijini persoanele aflate în această situaţie să beneficieze în continuare de servicii medicale şi menţinem un dialog permanent cu persoanele care se adresează instituţiei noastre astfel încât să nu întâmpine dificultăţi în acest proces. De asemenea, suntem în permanentă legătură cu partenerii noştri contractuali, în deosebi cu medicii de familie, întrucât ei sunt primii care intră în contact cu pacienţii, astfel încât să îi ghideze către Casa de Asigurări de Sănătate pentru a obţine toate informaţiile necesare pentru a redobândi calitatea de persoană asigurată”, a declarat, pentru Agerpres, directorul general al CAS Hunedoara, Ecaterina Cumpănaşu.

În județul Harghita trăiesc aproximativ 320.000 de oameni. Dintre aceștia, 247.235 sunt înregistrați ca asigurați, dar doar 91.183 plătesc efectiv contribuția la sănătate.

Circa 16.000 de persoane trebuie să-și regleze situația în sistemul de sănătate, conform noilor reguli.

10.405 persoane, care erau până acum coasigurate (adică aveau asigurare prin altcineva), trebuie să depună în august o declarație unică la Fisc și să plătească contribuția anuală, calculată în funcție de salariul minim. La început, vor plăti 25% din sumă, iar restul până în mai 2026.

Mai există și 5.226 persoane care nu au avut venituri, nu au putut fi coasigurate, dar plăteau asigurarea de sănătate – și ele trebuie să-și regleze statutul.

Directorul CAS Harghita, Duda Tihamér, estimează că, după aceste schimbări, numărul celor care vor contribui la sănătate ar putea crește până la 135.000 de persoane.