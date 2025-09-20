Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, a declarat că persoanele care donează celule stem și nu dispun de un venit propriu pot beneficia de statutul de asigurat în sistemul de sănătate fără a fi nevoite să plătească contribuția, pentru o perioadă de până la 10 ani.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, Horațiu-Remus Moldovan a transmis un mesaj de recunoștință și susținere pentru cei care aleg să doneze.

Președintele CNAS a subliniat, conform unui comunicat de presă, că în această zi se transmite recunoștință celor care aleg să ofere o șansă la viață pacienților cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar, donatorii de celule stem, evidențiind că ei reprezintă dovada vie că gesturile de generozitate și responsabilitate pot aduce speranță în cazul diagnosticelor severe și pot face diferența între boală și vindecare.

El a menționat că, drept semn de apreciere pentru gestul lor altruist, toți cei care donează efectiv celule stem și nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuției, pe o perioadă de 10 ani.

Totodată, a precizat că în România există aproape 110.000 de potențiali donatori înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, însă nevoia de solidaritate pentru salvarea de vieți rămâne mai mare ca oricând.

“Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar – donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot aduce speranţă în cazul diagnosticelor severe şi pot face diferenţa între boală şi vindecare. Ca semn de recunoştinţă pentru gestul lor altruist, toţi cei care donează efectiv celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani. Avem în România aproape 110.000 potenţiali donatori înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând”, a subliniat preşedintele CNAS, conform unui comunicat de presă.

El a menționat că, până în prezent, în România au fost efectuate transplanturi de celule stem hematopoietice pentru 497 de pacienți, în timp ce alți 47 așteaptă identificarea unui donator compatibil.

De la începutul acestui an, cinci persoane s-au alăturat Registrului Național, devenind astfel noi donatori de celule stem.

În 2024, zece români au făcut pasul de a deveni donatori de celule stem, în timp ce în anul precedent, 2023, numărul celor înregistrați a fost de unsprezece.

”CNAS încurajează toate persoanele care vor să ajute la salvarea unei vieţi să ia în considerare înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice”, a spus preşedintele CNAS.

Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, aflată într-o stare generală de sănătate bună, poate deveni donator voluntar de celule stem hematopoietice. Înscrierea se poate realiza fie online, pe site-ul Registrului Național (https://registru-celule-stem.ro), fie direct la unul dintre Centrele Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice din România.

În România există patru centre acreditate pentru donatorii neînrudiți, situate în București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.