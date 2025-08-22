Seismul a avut loc în noaptea de vineri la ora 02:16:20 UTC. Conform Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe, magnitudinea cutremurului a fost de 7,5 pe scara Richter. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 10,8 kilometri, într-o zonă oceanică puțin populată.

Inițial, Serviciul Geologic al Statelor Unite a raportat o magnitudine de 8. Informația a fost apoi corectată la 7,5. Seismul a avut loc la 962 de kilometri sud-est de Punta Arenas, Chile, și la 717 kilometri sud-est de Ushuaia, Argentina.

După cutremur, Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o avertizare pentru zonele de coastă din Chile. La scurt timp, specialiștii au anunțat că nu există pericol real de valuri seismice. Autoritățile din Chile și Argentina au confirmat că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale.

Seismul s-a produs într-o regiune izolată, unde densitatea populației este extrem de scăzută. Acest aspect a redus considerabil riscul unor urmări grave.

Cutremurul din Strâmtoarea Drake nu a provocat victime sau pagube, dar reamintește de riscurile permanente din această zonă tectonică.

Strâmtoarea Drake este o zonă de mare activitate tectonică, fiind situată între vârful sudic al Americii de Sud și Antarctica. Aceasta face legătura între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific și este cunoscută pentru condițiile sale marine extreme.

Cutremurele nu sunt o noutate pentru regiune. În luna mai a aceluiași an, un alt seism de 7,5 a fost înregistrat în apropierea extremității sudice a continentului sud-american. Atunci, autoritățile chiliene au inițiat chiar proceduri de evacuare din cauza riscului de tsunami.

Chile are o istorie seismică intensă, fiind situat pe linia de contact dintre plăcile tectonice Nazca și sud-americană. Această poziție geologică îl transformă într-una dintre cele mai active zone seismice ale lumii.

Cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată pe Pământ a avut loc în Chile, în 1960. Atunci, seismul de 9,5 magnitudine a provocat un tsunami uriaș. Valurile au traversat Pacificul și au lovit chiar și Japonia, Filipine și Australia. În Hawaii, înălțimea valurilor a depășit 10 metri.