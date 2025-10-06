Obiectivul principal al programului este susținerea dezvoltării competențelor antreprenoriale și îmbunătățirea performanței economice prin înființarea de noi IMM-uri. Start-Up Nation 2024 încurajează proiectele care integrează soluții digitale, măsuri de eficiență energetică și principii de dezvoltare durabilă.

CEC Bank va contribui la implementarea proiectelor prin deschiderea conturilor de grant și prin oferirea de credite punte pentru prefinanțare, precum și credite de cofinanțare pentru aportul propriu al beneficiarilor, toate în condiții financiare avantajoase.

Reprezentanții băncii spun că implicarea instituției în program continuă o tradiție deja consolidată de sprijin pentru IMM-uri. Ramona Ivan, director al Direcției Relații cu Instituții Naționale și Internaționale din cadrul CEC Bank, a declarat că banca va rămâne „un partener de încredere pentru antreprenorii aflați la început de drum”, oferind soluții adaptate nevoilor lor și un cadru sigur pentru derularea proiectelor.

„CEC Bank rămâne un partener de încredere pentru antreprenorii aflați la început de drum, punând la dispoziția acestora soluții de finanțare adaptate și un cadru sigur pentru derularea proiectelor. Continuăm astfel tradiția implicării noastre în implementarea programelor guvernamentale dedicate IMM-urilor, printr-un sprijin activ și avantajos”, a declarat Ramona Ivan.

Ediția 2024 a programului oferă o alocație financiară nerambursabilă de maximum 250.000 de lei per beneficiar, acoperind până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contribuția proprie minimă este de 10% din valoarea totală a proiectului.

În prima etapă, Ministerul Economiei virează beneficiarilor până la 50% din valoarea grantului în conturile de grant deschise la CEC Bank. Restul sumei este decontat ulterior, după depunerea documentelor justificative.

Cheltuielile eligibile includ achiziția de echipamente tehnologice, soluții digitale, tehnologii pentru colectare și reciclare, echipamente pentru economisirea energiei sau producerea de energie regenerabilă.

Pentru a facilita implementarea proiectelor, CEC Bank oferă două tipuri de credite:

1. Credit punte pentru prefinanțarea alocației nerambursabile (AFN):

– Valoare: până la 125.000 lei (50% din AFN);

– Dobândă: ROBOR 6M + 2,49% pe an;

– Scadență: 24 luni, cu posibilitate de prelungire;

– Comisioane reduse: analiză 0,5%, acordare 0,9%, fără comisioane de gestiune sau rambursare anticipată.

2. Credit de cofinanțare pentru aportul propriu:

– Valoare: minim 10% din cheltuielile eligibile;

– Dobândă: ROBOR 6M + 2,49% pe an;

– Scadență: până la 60 luni, cu o perioadă de grație de până la 12 luni;

– Comisioane: analiză 0,5%, acordare 0,5%, gestiune 0,08% lunar, fără comision de rambursare anticipată.