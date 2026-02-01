Tinerii din Generația Z, care au preferat în trecut lucrul remote, redescoperă biroul ca antidot pentru lipsa conexiunii, barierele în învățare și monotonia jobului. Aproape 52% dintre aceștia afirmă că preferă colaborarea față în față cu managerii și colegii, peste media Millennials (39%) și Gen X (47%), arată un sondaj Genesis Property realizat la finalul anului trecut pe 1.025 respondenți.

Biroul este tot mai mult apreciat pentru dimensiunea socială: 55% dintre angajați consideră că pauzele și discuțiile informale cu colegii sunt activitățile cele mai plăcute, iar aproape 25% preferă ieșirile la prânz în apropiere. În rândul Gen Z, 8 din 10 spun că aceste interacțiuni îi ajută să se conecteze, iar aproape 38% consideră activitățile de recreere și socializare în birou sau în vecinătatea acestuia elemente-cheie ale experienței de lucru, comparativ cu media de 17% pentru toate generațiile.

„Biroul redevine un spațiu cu valoare reală pentru angajați, un loc în care munca devine mai plăcută datorită interacțiunilor firești și ritmului pe care îl oferă. Pauzele, discuțiile personale și apropierea de colegi și manageri consolidează coeziunea și aprind creativitatea. Într-o lume extrem de dinamică și pe o piață a muncii agitată și tensionată, biroul nu mai este doar un loc de lucru, ci un mediu care hrănește starea de bine, autenticitatea și bucuria de a lucra alături de ceilalți”, spune Elena Panait, Head of Leasing & ComYunitY la Genesis Property.

Tot mai mulți angajați văd biroul ca un instrument esențial pentru eficiența colaborării și luarea deciziilor. Peste 57% consideră că discuțiile directe accelerează deciziile, iar în rândul Gen Z procentul urcă la 62%. Aproximativ 44% dintre tineri apreciază că munca în același spațiu facilitează colaborarea între colegi și echipe, iar un procent similar consideră util feedback-ul imediat de la manageri.

Biroul este tot mai perceput ca un catalizator al creativității și învățării informale: peste 48% dintre tinerii Gen Z cred că interacțiunile directe le oferă oportunitatea de a învăța de la colegi, 44% spun că reduce monotonia, iar peste 31% văd prezența fizică ca șansă reală de networking și schimb de idei.

Un alt avantaj important este impactul asupra stilului de viață: peste 51% dintre angajați consideră că biroul reduce sedentarismul și oferă mai multe ocazii de mișcare, iar aproape 43% spun că le creează un program mai structurat. În cazul Gen Z, efectele sunt mai puternice: peste 65% afirmă că biroul combate sedentarismul, aproape 38% spun că le stabilizează rutina de somn și alimentație, iar peste 48% observă beneficii pentru sănătatea emoțională și mintală.

Când sunt invitați să rezume cel mai mare beneficiu al biroului, majoritatea angajaților și tinerii din Gen Z evidențiază conexiunea cu echipa și echilibrul între viața profesională și cea personală. Acest lucru arată că pentru noile generații retenția și implicarea depind de calitatea experienței zilnice la locul de muncă.

Genesis Property, prin campusul YUNITY Park, răspunde acestor nevoi moderne, oferind spații verzi, zone de relaxare și facilități care susțin echilibrul la job. În prezent, YUNITY Park se află în etapa a treia de dezvoltare, cu o investiție totală de 50 de milioane de euro.

Sondajul Genesis Property, realizat în octombrie 2025 prin platforma iVox, a analizat percepția angajaților asupra biroului și a inclus 1.025 utilizatori de internet din România. Aproape 47% dintre respondenți sunt femei, iar peste 53% au un venit net de cel puțin 5.000 de lei.