Utilizatorii sunt expuși zilnic la sute de postări, iar ritmul accelerat în care apar și dispar trendurile face ca atenția să devină o resursă tot mai limitată. În acest context, prezența constantă pe toate platformele nu mai garantează relevanța.

„În 2026, <cool> în social media nu mai arată cum arăta acum câțiva ani. Nu mai e despre cine are cel mai bun filtru, cele mai editate selfie-uri sau cine prinde primul trend. Social media a intrat într-o etapă mai matură”, spune expertul social media, Alexia Ardereanu pentru EVZ

Unul dintre cele mai răspândite mituri din social media este ideea că succesul este sinonim cu viralitatea. În realitate, susține specialistul, diferența dintre viralitate și rezonanță devine esențială în 2026. Conținutul viral aduce expunere rapidă, dar nu garantează o relație pe termen lung cu publicul.

Brandurile și creatorii care vor rezista sunt cei care vor reuși să construiască încredere și comunități, nu doar valuri de vizualizări. Publicul pare tot mai puțin interesat de conținutul care distrează pentru câteva secunde și tot mai atras de mesajele cu sens și utilitate.

Conținutul video continuă să fie formatul central în social media, însă eficiența acestuia depinde tot mai mult de calitate și relevanță, nu doar de durată.

„Video-ul rămâne formatul principal și anul acesta. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dar și video-ul pe LinkedIn sau Threads creează un ecosistem în care imaginea în mișcare e un must have. Totuși, nu orice video funcționează. Short-form video este, ȋn continuare, extrem de eficient pentru descoperire și reach, dar long-form video își păstrează un rol important în construirea relației. Oamenii sunt dispuși să stea mai mult atunci când simt că primesc plus valoare: o explicație, o poveste, un punct de vedere, depinde foarte mult de nișa paginii”, completează Alexia Ardereanu.

Conținutul excesiv de editat și perfecțiunea artificială încep să obosească publicul. Tendința pentru 2026 indică o preferință clară pentru postările naturale, realizate în timp real, care nu arată ca o reclamă clasică.

Filtrele nu dispar complet, însă devin mai discrete, iar accentul se mută pe sinceritate și apropiere. Autenticitatea nu înseamnă lipsă de estetică, ci un echilibru între vizual și realitate.

Un alt element-cheie al anului 2026 este transparența. Publicul vrea să știe cine se află în spatele conținutului și cum este acesta creat, mai ales într-un context în care inteligența artificială este tot mai prezentă în social media.

„Un alt element-cheie în 2026 este transparența. Oamenii vor să știe cum sunt create lucrurile, cine este în spate, ce e real și ce e generat sau creat cu AI. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în social media – de la texte, la imagini, la video-uri. Problema nu este folosirea lui, ci lipsa asumării”, explică expertul social media.

Dacă în anii 2000 prezența pe platforma „la modă” era esențială pentru vizibilitate, în prezent nu mai este suficient să știi ce rețea este populară. Strategia eficientă presupune înțelegerea publicului fiecărei platforme și a motivației pentru care acesta o folosește.

„Pentru Gen Z, social media este motor de căutare. TikTok, Instagram și YouTube sunt locuri unde caută informații, recomandări, explicații, nu doar divertisment. Millennials navighează între Instagram, Facebook și LinkedIn, în funcție de contextul personal sau profesional. LinkedIn devine tot mai uman, iar Facebook rămâne relevant prin grupuri și comunități locale”, concluzionează Alexia Ardereanu.

Concluzia pentru 2026

Poate cel mai important mesaj pentru anul viitor este că, deși algoritmii rămân relevanți, comunitatea cântărește mai mult ca oricând. Utilizatorii nu mai vor să fie simpli consumatori de conținut, ci să simtă că fac parte dintr-un spațiu în care contează și sunt ascultați.