Pe măsură ce 2026 începe, România se află într-o etapă esențială de ajustare structurală a finanțelor publice. Datoria guvernamentală, estimată să depășească 60% din PIB până la finalul anului, a schimbat fundamental percepția piețelor și a agențiilor internaționale de rating. Deciziile de consolidare fiscală adoptate în 2025 nu mai sunt considerate simple măsuri politice, ci necesități matematice pentru stabilitatea economică.

Anii anteriori au oferit României un avantaj prin creșterea PIB-ului care depășea costul datoriei, permițând deficite moderate fără creșterea rapidă a raportului datorie/PIB. Însă perioada post-pandemică și nivelul ridicat al deficitelor din 2024 (peste 9% din PIB) au schimbat această ecuație. Principalele vulnerabilități semnalate de agenții de rating sunt:

Deficitul primar persistent: Cheltuielile curente rigide – salarii, pensii și transferuri sociale – au generat datorie „neproductivă”, cu venituri viitoare limitate pentru rambursare. Măsurile fiscale din 2025, inclusiv ajustări de taxe și plafoane de cheltuieli, au fost necesare pentru a preveni creșterea exponențială a datoriei.

Rigiditatea veniturilor: România are unul dintre cele mai scăzute rapoarte taxe/PIB din UE (27–28%), ceea ce reduce capacitatea reală de plată a datoriei. Chiar și cu îmbunătățirea colectării fiscale, povara datoriei rămâne mai mare comparativ cu alte state europene.

Traversarea pragului de 60% din PIB elimină tamponul fiscal și atrage o supraveghere mai strictă din partea creditorilor.

Pentru anul 2026, România se confruntă cu nevoi de finanțare ridicate, estimate la aproximativ 265–275 miliarde RON (13,5% din PIB), generate de deficitul bugetar și datorii scadente. Strategia autorităților include:

Reducerea dependenței de eurobonduri: Emisiunile externe vor scădea la circa 10 miliarde euro, față de 17 miliarde în 2025, pentru a menține stabilitatea pieței și a evita creșterea spread-urilor.

Accent pe finanțarea internă și retail: Bancile interne sunt deja expuse, astfel că guvernul se bazează pe programele Tezaur și Fidelis pentru a atrage economiile populației, diversificând baza investitorilor.

Fonduri nerambursabile și finanțare specială: Banii din Planul Național de Redresare și Reziliență și finanțările legate de securitate reprezintă un stabilizator esențial, cu aport estimat de minimum 5,5 miliarde euro pentru acoperirea unor nevoi de finanțare.

În ceea ce privește titlurile de stat ROMGB, emisiunile nete vor scădea la 33 miliarde RON, cel mai redus nivel din 2022, iar cererea pe piață rămâne solidă, susținută de consolidarea fiscală și de perspectivele unor eventuale reduceri ale dobânzii BNR.

Pentru ca România să își stabilizeze finanțele, ajustarea fiscală trebuie să fie privită ca o schimbare structurală pe termen lung, nu ca o măsură temporară. Agențiile de rating vor monitoriza în continuare evoluția datoriei și credibilitatea măsurilor adoptate. În acest context, obiectivul principal nu este o majorare rapidă a ratingului, ci menținerea statutului de investiții și evitarea degradării în categoria „junk”.

În concluzie, depășirea pragului de 60% din PIB a impus discipline stricte și decizii dificile. România a trecut de la o poveste de convergență la una de redresare fiscală, în care succesul investițiilor depinde de capacitatea guvernului de a pune stabilitatea pe primul loc, chiar în detrimentul stimulentelor pe termen scurt.