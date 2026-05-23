În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, fostul ministru Adrian Câciu a afirmat că, deși producția industrială scade la nivel național, județul Dolj se află pe creștere.

Acesta a explicat că evoluția este legată de investițiile realizate în ultimii ani și a apreciat că rezultatele se vor amplifica pe măsură ce vor fi finalizate parcurile industriale și celelalte proiecte aflate în derulare.

Adrian Câciu a descris aceste evoluții drept un semnal foarte important pentru economia județului și a subliniat că producția industrială contribuie direct la performanțele comerciale ale regiunii.

În postarea sa, social-democratul a susținut că, în timp ce România continuă să înregistreze deficit comercial, județul Dolj se află într-o situație diferită.

Potrivit lui Câciu, exporturile realizate de companiile din județ au generat un excedent comercial atât în 2025, cât și în 2026, iar această tendință ar urma să continue și în perioada următoare.

El a legat direct performanța exporturilor de nivelul producției industriale și de investițiile realizate în zonă.

Adrian Câciu a mai afirmat că județul Dolj s-a aflat pe primul loc la absorbția fondurilor europene și ocupă prima poziție în ceea ce privește proiectele aflate în implementare din bani europeni.

Printre investițiile menționate de acesta se numără drumul expres Craiova-Pitești, aeroportul din Craiova și construcția Spitalului Regional de Urgență.

Fostul ministru a susținut că aceste proiecte au fost criticate în trecut de adversarii politici, însă acum sunt prezentate drept realizări importante pentru regiune.

Social-democratul a făcut o comparație directă între Dolj și Bihor, județul din care provine Ilie Bolojan. Câciu a susținut că Bihorul ar înregistra o scădere a producției industriale, deficit comercial și venituri salariale mai mici decât cele din Dolj. El a folosit aceste argumente pentru a critica discursurile politice privind performanța administrațiilor locale.

Totodată, fostul ministru a afirmat că rezultatele din Dolj nu sunt întâmplătoare, ci sunt consecința unei strategii comune dezvoltate de administrația județeană, administrația municipiului Craiova, primarii PSD din județ, consilierii locali și județeni, precum și parlamentarii social-democrați.

Potrivit lui Adrian Câciu, obiectivul acestei echipe este transformarea județului Dolj într-un pol economic important la nivel național, susținând că județul reprezintă deja unul dintre cele mai importante centre economice și sociale din regiune.