Adrian Câciu susține că Doljul înregistrează rezultate economice peste media națională
În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, fostul ministru Adrian Câciu a afirmat că, deși producția industrială scade la nivel național, județul Dolj se află pe creștere.
Acesta a explicat că evoluția este legată de investițiile realizate în ultimii ani și a apreciat că rezultatele se vor amplifica pe măsură ce vor fi finalizate parcurile industriale și celelalte proiecte aflate în derulare.
Adrian Câciu a descris aceste evoluții drept un semnal foarte important pentru economia județului și a subliniat că producția industrială contribuie direct la performanțele comerciale ale regiunii.
Fostul ministru afirmă că județul Dolj înregistrează excedent comercial datorită exporturilor
În postarea sa, social-democratul a susținut că, în timp ce România continuă să înregistreze deficit comercial, județul Dolj se află într-o situație diferită.
Potrivit lui Câciu, exporturile realizate de companiile din județ au generat un excedent comercial atât în 2025, cât și în 2026, iar această tendință ar urma să continue și în perioada următoare.
El a legat direct performanța exporturilor de nivelul producției industriale și de investițiile realizate în zonă.
Investițiile europene și proiectele majore din Dolj sunt prezentate ca exemple de dezvoltare
Adrian Câciu a mai afirmat că județul Dolj s-a aflat pe primul loc la absorbția fondurilor europene și ocupă prima poziție în ceea ce privește proiectele aflate în implementare din bani europeni.
Printre investițiile menționate de acesta se numără drumul expres Craiova-Pitești, aeroportul din Craiova și construcția Spitalului Regional de Urgență.
Fostul ministru a susținut că aceste proiecte au fost criticate în trecut de adversarii politici, însă acum sunt prezentate drept realizări importante pentru regiune.
Adrian Câciu compară Bihorul cu administrația din Dolj
Social-democratul a făcut o comparație directă între Dolj și Bihor, județul din care provine Ilie Bolojan. Câciu a susținut că Bihorul ar înregistra o scădere a producției industriale, deficit comercial și venituri salariale mai mici decât cele din Dolj. El a folosit aceste argumente pentru a critica discursurile politice privind performanța administrațiilor locale.
Totodată, fostul ministru a afirmat că rezultatele din Dolj nu sunt întâmplătoare, ci sunt consecința unei strategii comune dezvoltate de administrația județeană, administrația municipiului Craiova, primarii PSD din județ, consilierii locali și județeni, precum și parlamentarii social-democrați.
Potrivit lui Adrian Câciu, obiectivul acestei echipe este transformarea județului Dolj într-un pol economic important la nivel național, susținând că județul reprezintă deja unul dintre cele mai importante centre economice și sociale din regiune.
„Când ai guvernare locală foarte bună, ai și rezultate:
În conditiile in care productia industriala scade pe plan national, in judetul Dolj aceasta este pe plus. Acest lucru se datoreaza investitiilor realizate in judetul Dolj si va fi multipllicat pe masura ce sunt realizate parcurile industriale dar si investitiile in lucru.
Acesta este un semnal extraordinar, din punctul meu de vedere.
Pe de alta parte, in conditiile in care, la nivel national, avem deficit comercial, iata ca, la nivelul judetului Dolj, inregistram excedent comercial pe baza exporturilor (evident exporturile sunt legate de productia industriala). Vedem excedent pe tot anul 2025 si iata si in anul 2026 (si se va mentine).
Aș adauga și faptul că judetul Dolj a fost pe locul 1 la absorbtia de fonduri europene și este pe locul 1 la proiecte in implementare din fonduri europene!
Aș adauga drumul expres Craiova-Pitești, dat în folosintă, aeroportul Craiova care a devenit cel mai important aeroport dupa Henri Coanda, spitalul regional de la Craiova care deja este la jumatate construit.
Toti, penelisti, useristi isi faceau campanie spunand ca nu se va realiza nimic.
Cand se face ceva, sunt primii la poze, de parca ar fi facut ei!
Am vazut, recent, la castigarea campionatului de catre Universitatea cum se trăgeau în poze dupa ce, jumatate de an, injurasera si echipa si primaria ca de ce se fac investitii in stadion.
Lucrurile acestea bune pentru doljeni nu s-au petrecut conjunctural!
Se întamplă pentru că există o echipă de oameni care tin la dezvoltarea econonomică a județului și țin la oamenii din aceste locuri.
Totul tine de strategie, planificare și echipă!
Cosmin Vasile, presedintele Consiliului Judetean, Lia Olguta Vasilescu, primarul Mumicipiului Craiova, toti primarii PSD, consilierii locali, județeni, parlamentarii PSD, toți lucram in echipă pentru ca Doljul sa devină cel mai important pol economic din România.
Deja Doljul este cel mai important pol economoc si social din regiune!
Dar, hai sa vedem cum se prezintă și Bihorul „eroului” de plastilină, aka Bolojan zis si Ilie Săracie:
Productie industriala in scadere, deficit comercial, venituri salariale mai mici decât în Dolj!
Eh, cum ar fi, Bolojane sa zicem si noi cum zici tu, in aroganta care te caracterizeaza: cei cu deficite, cei care nu produc valoare adaugata, nu mai pot fi sustinuți?
Cum ar fi?
Daca ti se scot perfuziile de la Bucuresti, rămâi ceea ce esti: un zombie politic și administrativ!”, a transmis social-democratul Adrian Câciu într-o postare pe Facebook.
